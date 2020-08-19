الأهلي تحدى الإصابات وهزم أسوان

دوليه

استعاد الأهلي نغمة الانتصارات بالفوز على ضيفه أسوان بنتيجة 3-0 باستاد القاهرة اول من امس ضمن الجولة 20 بالدوري المصري.

وكان الأهلي تعادل في الجولة الماضية مع الانتاج الحربي بهدف لكل فريق.

وتقدم الأهلي مبكرا بعد مرور 9 دقائق فقط عن طريق الأنغولي جيرالدو قبل أن يضيف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 83 بينما اختتم السنغالي أليو بادجي الثلاثية في الدقيقة 90+4.

ورفع الأهلي رصيده الى 56 نقطة معززا صدارته لترتيب الدوري بينما تجمد رصيد أسوان عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعانى الأهلي من الاصابات في هذه المباراة حيث أجرى 3 تغييرات اضطرارية بعد سقوط محمود متولي وأحمد الشيخ والأنغولي جيرالدو. وفي لقاء آخر فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة انبي وضيفه سموحة السكندري.

ورفع انبي رصيده بقيادة مديره الفني حلمي طولان الى 26 نقطة محتلا المركز السابع وارتفع أيضا رصيد سموحة بقيادة مديره الفني حمادة صدقي الى 27 نقطة في المركز السادس.

واستعاد المقاولون العرب نغمة الفوز مجددا بعد التغلب على ضيفه الانتاج الحربي 2-1.

ورفع المقاولون رصيده الى 37 نقطة محتلا المركز الثالث بينما تجمد رصيد الانتاج الحربي عند 24 نقطة في المركز الثامن.

