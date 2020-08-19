المحكمة الدولية: 8 أشخاص قتلوا الحريري

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لاهاي - الوكالات: دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، امس عضوا في حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وبرأت ثلاثة متهمين اخرين لعدم كفاية الادلة مشيرة ايضا الى انه لا لادلة على تورط «مباشر» لسورية او قيادة حزب الله في عملية اغتيال الرئيس الحريري.

وقررت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الحريري، بأن «سليم جميل عياش مذنب بصفته شريكاً في المؤامرة وارتكاب عمل ارهابي باستعمال ادوات متفجرة وتهمة قتل رفيق الحريري عمداً وقتل 21 شخصاً اضافة لرفيق الحريري، وتهمة محاولة قتل 126 شخصاً اضافة لقتل رفيق الحريري عمداً باستخدام مواد متفجرة».

كما قررت بأن المتهمين الثلاثة الاخرين وهم حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد حسن صبرا غير مذنبين في جميع التهم المسندة اليهم بسبب عدم كفاية الادلة التي قدمها الادعاء ضدهم. اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان التحقيقات لم تتوصل لأدلة على اي دور لقيادة حزب الله ولا على تورط مباشر للحكومة السورية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وذلك خلال جلسة النطق بالحكم في القضية التي قالت ايضا ان شريط «ابو عدس» الذي ظهر بعد الاغتيال كان يهدف الى التشويش وتخويف اللبنانيين مشيرة الى ان المتهمين الأربعة المرتبطين بحزب الله لفقوا مسؤولية التفجير.

وقال القاضي في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ديفيد ري امس قارئا موجز قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة «ترى المحكمة ان سورية وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على ان قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سورية في الأمر». وقال القاضي ان احد المتهمين وهو سليم عياش «كان عضوا في حزب الله واستخدم هاتفا محمولا يقول المدعون انه كان محوريا في الهجوم».

وانطلقت الجلسة الأولى للنطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري من قاعة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بمشاركة افتراضية جزئياً بسبب فيروس كورونا المستجد، بحضور رئيس الوزراء السابق زعيم «تيار المستقبل» سعد الدين الحريري، ونجل الرئيس رفيق الحريري.

وأشارت المحكمة الى ان بيروت كانت في حالة فوضى يوم الاغتيال، وكان هناك ضغط على شبكتي الاتصالات بعد وقوع الانفجار، فيما تعذر معرفة تاريخ بيع الشاحنة التي استخدمت في عملية الاغتيال كما افادت المحكمة بأن اعلان المسؤولية عن التفجير في بعض وسائل الاعلام كان مزيفا، مشيرة الى ان المتهمين الأربعة المرتبطون بحزب الله لفقوا مسؤولية التفجير.

وفي بداية الجلسة، ذكر القاضي ري، رئيس هيئة المحكمة، ان اغتيال الحريري «نُفذ لأسباب سياسية». ويُحاكم في القضية غيابيا 4 اشخاص ينتمون الى حزب الله، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل ارهابي. وهم: سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. اما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال حسب المحكمة الا انه قُتل لاحقا في سورية. وقال القاضي ان بدر الدين نسق مع عياش فيما نسق عنيسي وصبرا اعلان المسؤولية المزور عن الاغتيال.

وأشار القاضي الى ادلة الاتصالات ادت الى تأسيس القضية، مضيفاً ان «الادعاء» قدم ادلة وافية عن الاتصالات التي استخدمت باغتيال الحريري.. وبيانات الاتصالات قادت الى كشف الخلية» التي نفذت العملية. وشدد القاضي على ان «متابعة (المتهمين) لتنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة» في التفجير.

من جهتها قالت القاضية جانيت نوسوورثي، عضو هيئة المحكمة، انه لم تتم حماية مسرح الجريمة، وتم العبث بالموقع، وأن الأمن اللبناني ازال ادلة مهمة من موقع التفجير مشيرة الى ان «التحقيق الذي تلا الانفجار مباشرة كان فوضويا». وأوضحت القاضية انه «تم استخدام مواد شديدة الانفجار في العملية»، وأن التحقيق اثبت ان اجهزة التشويش في موكب الحريري كانت تعمل. وأضافت «لا شك بأن انتحاريا هو من نفذ الاعتداء» لكنها اضافت ان «أبو عدس ليس الانتحاري الذي نفذ العملية» في اشارة الى الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو تبنى فيه العملية قبل حدوثها. كما تحدثت القاضية عن جثة مجهولة الهوية تم اكتشافها في موقع التفجير.

وأوضحت ان 8 اشخاص هم من نفذوا التفجير، وهم ينتمون الى «الشبكة الحمراء» التي حددتها المحكمة بناءً على بيانات الاتصالات موضحة ان «الشبكات الخضراء والحمراء والصفراء كانت مترابطة وسرية» وأن «الهواتف استخدمت قبل ارتكاب الجريمة وتوقفت بعدها». لكنها اقرت بأن عملية نسب الهواتف للمتهمين ومصطفى بدر الدين معقدة خاصةً انه حينها كان يتم شراء شرائح الاتصالات بدون ابراز بطاقات هوية.

من جهتها قالت القاضية ميشلين بريدي، عضو هيئة المحكمة، ان المحققين تمكنوا من تحديد نمط استخدام الهواتف في العملية، وان الادعاء قدم ادلة على تورط عياش عبر نشاطه الخلوي. وشرحت ان عياش لم يسافر لأداء فريضة الحج كما زعم بل بقي في لبنان، مضيفةً ان «أدلة الاتصالات الهاتفية اثبتت دور عياش في العملية» وأضافت بريدي ان «غرفة الدرجة الأولى مقتنعة بأن عياش مرتبط بحزب الله» وأضافت القاضية ان اتصالات هاتفين محمولين اثبتت دور المتهم حسان مرعي في العملية. كما قالت ان مصطفى بدر الدين، الذي كان يستخدم ايضاً اسماً مستعاراً هو سامي عيسى، «شارك في مؤامرة مع المتهمين الـ 4 لاغتيال الحريري»، مضيفة انه استخدم 5 خطوط هاتفية في التواصل مع المنفذين. وتابعت «10 شهود تعرفوا على ارقام تعود لبدر الدين اي سامي عيسى» وذكرت ان بدر الدين كان يسافر مع حراس مسلحين وسط احتياطات، وأن حزب الله اكد عند مقتل بدر الدين انه كان قائداً عسكرياً رفيعاً.

بدوره قال القاضي ري انه «لاتوجد ادلة مقنعة على ان مصطفى بدر الدين مسؤول عن التفجير» واعتبر ان بدر الدين ومرعي وعنيسي وصبرا مسؤولون عن تلفيق التهمة باغتيال الحريري لأبو عدس كما اكد ان «شبكات الاتصالات شهدت نشاطاً كبيراً خلال 39 يوماً حول قصر قريطم مقر الحريري» مضيفاً ان «رفيق الحريري كان مراقباً بشكل مكثف»، بينما انخفض نشاط شبكات الاتصالات خلال زيارات الحريري خارج لبنان. وكشف ان «قرار اغتيال الحريري تم اتخاذه بشكل نهائي مطلع شهر فبراير 2005». ويأتي الحكم في قضية اغتيال الحريري عام 2005، بعد ان تأجلت الجلسة بسبب انفجار مرفأ بيروت.

حكم غيابي

بعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابيا بحق المتهمين الأربعة وهم اعضاء في حزب الله اللبناني، في قضية غيّرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاما من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.

لا تسليم للمتهمين

يقر المدعون بأن القضية تعتمد على ادلة «ظرفية»، لكنهم يجدونها مقنعة وتعتمد اساسا على تسجيلات هواتف خلوية، قالوا انها تبين مراقبة المتهمين للحريري منذ استقالته من منصبه عام 2004 وحتى الدقائق الأخيرة قبل التفجير. ورفض حزب الله تسليم المتهمين، ونفى الاتهامات الموجهة اليهم، مؤكدا عدم اعترافه بالمحكمة، التي يعتبرها «مسيسة». وقال الأمين العام للحزب حسن نصر الله الجمعة، ان حزبه سيتعامل مع القرار الذي ستصدره المحكمة «وكأنه لم يصدر». وأضاف «بالنسبة لقرار المحكمة الدولية ايا كان، نعتبر انفسنا غير معنيين».

قضية أخرى

أوضح متحدث باسم المحكمة انه «اذا كان الشخص المدان طليقا وغير حاضر عند تلاوة الحكم والعقوبة، تصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف بحقه». ولا يعني النطق بالحكم او العقوبة انتهاء عمل المحكمة كونها فتحت قضية اخرى العام الماضي. وخلال المحاكمة، قال الادعاء انه جرى اغتيال الحريري كونه كان يشكل «تهديدا خطيرا» للنفوذ السوري في لبنان، الذي تنخره الانقسامات الطائفية والسياسية وترتبط قواه السياسية بدول خارجية.

600 مليون دولار

تُعد هذه المحكمة، التي من المفترض ان تُطبق القانون الجنائي اللبناني، بحسب موقعها الالكتروني، «الأولى من نوعها في تناول الارهاب كجريمة قائمة بذاتها»، وكلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في ازمة اقتصادية جزءا منها. وقتل رفيق الحريري يوم 14 فبراير 2005 في تفجير استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق وسط بيروت، وأودى بحياة 21 شخصا آخرين، وأصيب فيه 226.