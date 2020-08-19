عون: علينا تقبل قرار المحكمة والعدالة المتأخرة ليست بعدالة

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: دعا الرئيس اللبناني ميشال عون امس الى تقبل القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري. وقال الرئيس اللبناني ان «جريمة اغتيال الرئيس الحريري اثرت كثيرا على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو ان العدالة المتأخرة ليست بعدالة». وأضاف «في حرب 2006، كان من واجبي ان اقف الى جانب حزب الله لأنني لبناني. قد نختلف معه في الأمور الداخلية ولكن عندما تهاجم اسرائيل ارضا لبنانية وتقتل لبنانيين، فعلى كل مواطن لبناني ان يكون ضد المعتدين».

ولفت الى ان مشروعه هو فصل الدين عن السياسة والحياة العامة، والانتقال من الوضع الحالي الى الدولة المدنية آملا في ان يؤدي الضغط الشعبي الى اقرار المزيد من القوانين الاصلاحية.

وقال عون لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الايطالية «أنا لم اقل باتفاق سلام مع اسرائيل فهناك مشاكل كثيرة منها وجود ارض لبنانية محتلة وحدود برية وبحرية غير متفق عليها، اضافة الى القضية الفلسطينية ووجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان».

من جهة اخرى اوضح عون انه لاجراء انتخابات نيابية مبكرة يجب حصول توافق نيابي على تقصير فترة البرلمان، ولا يمكن تحديد وقت لذلك، وهو قرار لا يعود له بل الى مجلس النواب، فهو السلطة التشريعية في البلاد. الى ذلك قال عون ان فرضية ان يكون الانفجار الهائل في مرفأ بيروت هذا الشهر نجم عن انفجار مستودع لأسلحة حزب الله «مستحيلة» لكن التحقيق سيشمل كل الاحتمالات. وتحقق السلطات اللبنانية لمعرفة السبب في انفجار كميات كبيرة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة لسنوات في مستودع بالمرفأ دون اجراءات سلامة ما تسبب في تصاعد سحابة على شكر الفطر يوم الرابع من اغسطس ومقتل 178 شخصا واصابة ستة آلاف وتدمير مناطق بأكملها في بيروت. وقال عون، حليف حزب الله ان الجماعة لم تكن تخزن اسلحة في المرفأ وردا على سؤال عن تلك الفرضية التي يروج لها البعض، قال عون «مستحيل، لكن الأحداث الجسام كتلك الحادثة تشحذ الروح والخيال». واضاف ان التحقيق يتحرى ما اذا كان الانفجار نجم عن اهمال ام حادث ام «تدخل خارجي». وقال ان كثيرين تحدثوا عن رؤية طائرات تمرق في السماء فوق المرفأ قبل الانفجار مباشرة، وعلى الرغم من ان هذا الحديث «لا يعول عليه كثيرا» فانه يجب الاستماع له.

