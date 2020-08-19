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عربيات ودوليات

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بهاء الحريري: لا مكان لحزب الله في مستقبل لبنان


لندن - الوكالات: قال بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، انه لا مكان لحزب الله في مستقبل لبنان، داعيا المجتمع الدولي الى الوقوف الى جانب لبنان لانهاء التدخلات الأجنبية في اشارة الى ايران.
واضاف في تصريح لصحيفة «تليغراف» البريطانية ان «لبنان دفع ثمناً باهظاً بسبب افعال حزب الله الذي لم يجلب للبنانيين سوى الحرب والعقوبات والمعاناة». وطالب الحريري حزب الله بانهاء مشاركته في السياسة اللبنانية والسماح للبلاد باعادة البناء، محملا الحزب المدعوم من ايران مسؤولية انفجار مرفأ بيروت كما انتقد الحريري ما سماه تأييد الرئيس اللبناني ميشال عون لميليشيا حزب الله.


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