«يونيفل» رداً على تقرير «الأمونيوم»: لا نصعد على السفن ولا نفتشها

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بيروت - الوكالات: رد المتحدث باسم قوات الطوارئ الدولية في لبنان «اليونيفل» اندريا تيننتي، على تقارير تحدثت بأن مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر، قال خلال التحقيق، ان القوات الدولية كانت تعلم بشحنة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.

وقال المتحدث باسم قوات اليونيفل «لا يمكننا التعليق على تقارير اعلامية تتعلق بالاجراءات القضائية الجارية». وتسبب انفجار مستودع يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في 4 اغسطس الحالي بأضرار فادحة في المدينة، بالاضافة الى مقتل اكثر من 170 شخصا وجرح وتشريد آلاف آخرين. وأضاف تيننتي «ان اليونيفيل لا تصعد على متن السفن ولا تفتشها، ولا مسؤولية لديها باعطاء الاذن بالدخول الى المرافئ اللبنانية». وتابع «ان دور «اليونيفيل» هو مناداة السفن التي تقترب من لبنان، واحالة اي سفن مشبوهة الى السلطات اللبنانية التي تقوم بالتفتيش بشكل مستقل». وختم قائلا «ان اي استفسارات اعلامية في هذا الصدد يجب ان توجه بشكل مناسب الى السلطات اللبنانية».

وكانت صحيفة لبنانية قد قالت ان ضاهر ابلغ المحقق العدلي ان قوة من «اليونيفيل» اجرت مسحا امنيا لسفينة «روسوس» التي كانت تحمل شحنة نترات الأمونيوم، عام 2013، وأخضعتها للتفتيش لدى دخولها المياه الاقليمية اللبنانية وأشار الى ان القوات الدولية «لم تعتبر نترات الأمونيوم من المواد المحظورة»، علماً بأن قوات «اليونيفيل» تقوم بدوريات تفتيش في المياه الاقليمية تطبيقاً للقرار 1701 وللتثبت من عدم دخول اسلحة.

