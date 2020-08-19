الكاظمي: لا نحتاج دعماً عسكرياً أميركياً

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي توجه الى واشنطن للقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب غدا ان بلاده لا تزال بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم «داعش» وإن إدارته ملتزمة بإدخال إصلاحات في قطاع الأمن. وقال الكاظمي في مقابلة مع «أسيوشيتد برس» أن العراق حاليا لا يحتاج إلى دعم عسكري مباشر على الأرض وأن مستويات المساعدة ستتوقف على الطبيعة المتغيرة للتهديد. ومن المقرر أن يلتقي الكاظمي بترامب لاختتام حوار استراتيجي بدأ في يونيو لإعادة تشكيل العلاقات الأميركية العراقية وقال الكاظمي «في النهاية سنظل بحاجة إلى تعاون ومساعدة على مستويات قد لا تتطلب اليوم دعما عسكريا مباشرا ودعما ميدانيا» وأكد أن التعاون سوف يعكس الطبيعة المتغيرة لتهديد الإرهاب بما في ذلك التدريب المستمر ودعم الأسلحة وكثيرا ما اضطر الكاظمي للسير على حبل مشدود وسط التنافس بين الولايات المتحدة وإيران.

وردا على سؤال عما إذا كان ينقل أي رسائل من طهران بعد زيارة أخيرة إلى هناك، قال «نحن لا نلعب دور ساعي البريد في العراق»، وتابع «ليس من المستغرب إذن أن يعمل المجرمون هنا وهناك لزعزعة الأمن» وقال الكاظمي «نحن ملتزمون بإصلاح المؤسسة الأمنية وتعزيز قدرتها على التعامل مع هذه الأنواع من التحديات ومحاسبة من يفشل في حماية المدنيين ووضع حد لهذه الجماعات الخارجة عن القانون». وقال الكاظمي «نستعد لتشكيل لجنة عليا مرتبطة برئيس الوزراء لمتابعة قضايا الفساد الرئيسة والجرائم الكبرى والاغتيالات».

وينتظر أن يتصدر ملف استكمال انسحاب القوات الأميركية (5200 جندي) من العراق أجندة زيارة الكاظمي والوفد المرافق له ورجّح الخبير في شؤون العراق وإيران بمركز خدمة أبحاث الكونغرس كينيث كاتزمان، أن يتفق «الطرفان على تخفيض واشنطن قواتها في العراق من دون الإعلان عن انسحاب أميركي كامل». من جانبه، أعتبر مايكل روبن خبير الشأن العراقي بمركز «أميركان أنتربرايز» والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن «الانسحاب الكامل من العراق ليس هدف البلدين في الفترة الحالية». واتخذ مايكل بريجينت الباحث في معهد «هدسون» الأميركي موقفا أكثر تصلبا تجاه فكرة الانسحاب الكامل لقوات بلاده من العراق، وقال إن «كتلة الفتح بقيادة هادي العامري وقيادة مليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، تريد تحقيق هذا الهدف وإذا طُلب من الأميركيين المغادرة والخروج من العراق، فإن الولايات المتحدة ستترك العراق على شفا انهيار اقتصادي».

