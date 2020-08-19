الإمارات: معاهدة السلام ضرورية لتجاوز ماضي «النكبة والنكسة»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية د. أنور قرقاش، أن معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل تمثل «تحولا استراتيجيا إيجابيا للعرب» موضحا أن الخطوة الإماراتية الجريئة حرّكت مياها ساكنة، وأشار إلى أن «تغيير المشهد ضروري لتجاوز مصطلحات مؤلمة في ماضي عالمنا العربي كالنكبة والنكسة والحروب الأهلية».

وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه في (تويتر) «المواقف تجاه معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لم تشهد جديداً على الصعيدين العربي فخطوط التماس على حالها قبل الإعلان عن المعاهدة وبعده، والأصوات العالية هي ذاتها ما يؤشر إلى أن الحوار العقلاني والموضوعي حيال أهم القضايا لا يزال بعيداً» وقال في تغريدة أخرى «بالمقابل نجد أن كل عاصمة فاعلة وشخصية دولية معتبرة أشادت بالمعاهدة وباركتها، وقدّرت هذا التحول الاستراتيجي. أما الخاسرون من هذا التحوّل فهم تجار وسماسرة القضايا السياسية. وفي المقابل، من المسلّم به أن الحقوق باقية ولا تضيع بل تعزز فرصها مثل هذه التحولات».

واختتم قرقاش التغريدات بالقول «الخطوة الإماراتية الجريئة حرّكت مياهاً ساكنة آسنة فتغيير المشهد ضروري لتجاوز مصطلحات مؤلمة في ماضي عالمنا العربي كالنكبة والنكسة والحروب الأهلية. ومن هنا، فإنّ المعاهدة تأتي في سياق العديد من المبادرات للسلام وستحمل في ثناياها تحوّلاً استراتيجياً إيجابياً للعرب».

في غضون ذلك أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن اتفاق السلام مع الإمارات لم يشمل أي موافقة إسرائيلية على أي صفقة لبيع أسلحة أميركية إلى الإمارات. وجاء في بيان صدر عن مكتب نتانياهو امس أنه «منذ البداية، رفض رئيس الوزراء نتنياهو بيع طائرات مقاتلة من طراز «إف-35» وأسلحة متطورة أخرى لدول في المنطقة أيا كانت، بما فيها دول عربية تصنع السلام مع إسرائيل» وأوضح البيان أن اتفاقية السلام مع الإمارات لا تشمل أي بند يتناول هذا الشأن والولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها ستحرص دائما على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي.

الى ذلك قالت وزارة الخارجية العمانية إن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، كما تلقى اتصالا من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب. وذكرت الوزارة في تغريدات على (تويتر) أن يوسف بن علوي وأشكنازي ناقشا التطورات الأخيرة في المنطقة وأن الوزير العماني أكد بوضوح «موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط». وأكد الوزير العماني أيضا «ضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يتوافق في الوقت ذاته مع الموقف العربي». وأضافت الوزارة أن يوسف بن علوي تحدث أيضا عبر الهاتف مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، الذي «أعرب عن تقدير الفلسطينيين واطمئنانهم لدور السلطنة وسياستها المتوازنة والحكيمة إزاء القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».

