علام: مصر تعاني أزمة مائية كبيرة.. ولا موارد احتياطية

عربيات ودوليات

قال وزير الري المصري الأسبق د. محمد نصر علام إن مصر تعاني أزمة مائية كبيرة وليس لديها أي موارد مائية احتياطية إلا من خلال إعادة الاستخدام، مؤكدا أن إثيوبيا تستهدف تبوير أراضي مصر الزراعية لمصر.

وشدد علام في تصريح خاص لـ«النهار» أن مصر تتعامل مع أزمة سد النهضة باعتبارها مسألة حياة أو موت ولن تقدم تنازلات، وأضاف ان إثيوبيا تقود عدداً من الكتائب الالكترونية لهدف ترويج الاشاعات للتأثير على معنويات شعبي مصر والسودان، وترويج أن مصر تعيش على خزانات مياه جوفية كبيرة وأنها لا تعاني أزمة مياه.

وقال الوزير المصري الأسبق والخبير في موارد المياه لـ«النهار» إن مصر تعاني بالفعل أزمة مائية كبيرة، وليس لها أي موارد مائية احتياطية إلا من خلال إعادة الاستخدام مرة واثنين وثلاث وأكثر بالإضافة إلى محطات تحلية مياه البحار، وكفاءة الاستخدامات المائية هي الأعلى في المنطقة وفي أفريقيا، ولا يعود ذلك لوسائل ري متطورة بقدر الاعتماد على إعادة استخدام المياه والفواقد للمصارف عدة مرات.

وبين أن الدعايات الإثيوبية الكاذبة عن مخزون مصر الكبير من المياه الجوفية هدفه التشويش والعالم كله يعلم الحقيقة وأن مخزون الحجر النوبي مشترك مع دول أخرى وأن أقصى ما يمكن استخدامه حالياً لا يتعدى من 4 حتى 5 مليارات متر مكعب سنوياً، تكاد لا تكفي ما عليه من استخدامات شرب وزراعة وصناعة. وتابع تصريحه لـ «النهار» قائلا: «الدعاية التي تتحدث عن حق إثيوبيا كدولة المنبع في حصة من النيل الأزرق تبعاً لمبادئ القانون الدولي للاستخدام العادل والمنصف للمياه، حق يقصد به باطل، فحتى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 والتي لم توافق عليها أثيوبيا، ذكرت أن هذه القواعد للاستخدام العادل والمنصف ولا تلغى ما هو قائم من اتفاقيات سابقة».

واعتبر علام أن ما تريده إثيوبيا من تصريحاتها العدائية والمستفزة، هو باختصار تبوير الأراضي الزراعية لمصر ووقف أنشطة زراعية وصناعية وسكانية وإعطاء المياه لأثيوبيا لتبيعها مرة ثانية لمصر، ولإنشاء مزيد من مشروعات الطاقة لتصديرها، موضحاً أن أثيوبيا تريد الحصول على 15 بالمائة من حصة مصر المائية.

وأضاف: «مكان الجدال حول فعالية الاتفاقيات الدولية هو التحكيم الدولي وليس طاولة المفاوضات، فهل ينتظر أي شخص أن تتنازل دولة عن مقومات حياتها لدولة أخرى لكي تبيعها لها مرة ثانية»، كاشفاً عن الحكومات الإثيوبية تستخدم معونات الفقر التي تزيد عن 3 مليارات دولار سنوياً التي تأتيها من الخارج بهدف القضاء على الفقر في البلاد، في بناء السدود وشراء السلاح، ثم تتهم مصر بعد ذلك بأنها سبب تخلف الشعب الإثيوبي لأنها تستولي على مياه النيل الأزرق».

وتساءل «أرجو من أصدقائي الإثيوبيين إيضاح إذا كان الملك مينلك الثاني، شخص جيد أم لا وهو الملقب بـملك الملوك، وهو الذي عقد اتفاقية 1902 بعدم الاعتداء على النيل الأزرق». وأكد علام أن إثيوبيا تصر على الحصول على حصة من مياه النيل الأزرق خصماً من حصتي دولتي المصب مصر والسودان، وصولا إلى الهيمنة الكاملة على مياه النيل الأزرق.

وتابع «في اعتقادي أن المحطة الأخيرة لمسار السلام هو مجلس الأمن عسى أن يحول القضية للتحكيم الدولي، مع إيقاف إنشاءات السد أو النص بقرار على احترام اتفاقية 1902 وإعلان المبادئ والتوصل عن طريق خبراء دوليين بقواعد لتقليل الضرر على مصر والسودان.

وشدد على أن مصر لن تسمح تحت أي ظرف بالتفريط في أي نقطة من المياه، وهي مستمرة فيما بدأت فيه من مفاوضات قوية دون أي تنازلات، مشيراً إلى أن إثيوبيا تستخدم خطابًا لا يتناسب مع قدراتها وإمكاناتها مقارنة بدولة كبيرة مثل مصر.

وشدد علام أخيرا على أن أكبر الداعمين تاريخياً لأثيوبيا هو أميركا، موضحاً أن اعتذار وزير الخزانة الأميركي مؤخراً لأثيوبيا عن الضغط الأميركي أثناء مفاوضات واشنطن، هو تمثيلية سخيفة لا تصلح لتغطية حقيقة أميركا كداعم أول تاريخي لأثيوبيا في قضية سد النهضة.

وتوقع الخبير المصري عودة المفاوضات مرة أخرى لمجلس الأمن حيث أن الاتحاد الأفريقي حتى الآن لم يوبخ الجانب الأثيوبي بعد الملء للمرحلة الأولى دون احترام المفاوضات، ولم يطالب حتى الإتحاد حتى الآن أيضاً أثيوبيا بتقديم اعتذار رسمي.

