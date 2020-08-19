ميزة سحرية.. «غوغل كروم» يحذرك من المواقع غير الآمنة

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يختبر متصفح الإنترنت «غوغل كروم» حاليا عدد من المزايا الجديدة، التي وصفت بـ «السحرية».

وسيعمل «غوغل كروم»، على تحذير المستخدم إذا كان نموذج الويب المستخدم في أي موقع إلكتروني «غير آمن».

وسيرفق «غوغل كروم» علامة حمراء بجانب نماذج مواقع الويب التي تعتبر صفحات HTTPS الخاصة بها «آمنة».

وسيعطل «غوغل كروم» أيضا وفق التحديث الجديد، الملء التلقائي في النماذج المختلطة، بحيث لا يتم تزويد الصفحة تلقائيا بمعلومات يحتمل أن تكون حساسة أو خاصة عن المستخدم، إلا بعد التأكد أنها «آمنة» تماما وحصولها على «العلامة الحمراء».

أما في حالة أن النموذج «ليس آمنا» فسيتم تنبيه المستخدم من قبل غوغل، بحيث لا يقدم أي معلومات حساسة أو شخصية خاصة به لذلك الموقع.

