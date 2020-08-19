«وادي الموت» يسجل أعلى درجة حرارة في 100 عام

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فيما يبدو رقما يصعب تصوره حقيقيا، وقد يثير ذعر كثيرين، أعلنت هيئة الطقس الوطنية الأميركية إن قراءة مقياس للحرارة في منطقة فيرنس كريك، الواقعة في وادي الموت، بجنوب صحراء كاليفورنيا، ارتفعت لتصل إلى 54.4، لتصبح أعلى درجة مئوية يجري تسجيلها على مستوى العالم، منذ أكثر من 100 عام.

وقالت الهيئة عن القراءة التي جرى تسجيلها الأحد «إذا تأكد ذلك، فستكون أعلى درجة حرارة مثبتة رسميا منذ يوليو عام 1913»، مشيرة إلى أن الأرقام «لاتزال أولية» وتقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن الرقم القياسي بأعلى درجة حرارة على الإطلاق، وهي 56.7 درجة مئوية، سجلت في وادي الموت يوم 10 يوليو عام 1913.

ويقع وادي الموت (ديث فالي) في صحراء موهافي غرب مدينة لاس فيغاس. وقد سجل فيه 53,9 درجة مئوية في يوليو 2013.

