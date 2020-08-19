هيكلة العقل العربي (3 - 5)

آراء

حين ارتطم التفجير بالدولة، لم يبق للأخضر واليابس مكانًا يحتضن الأمن، ويستخلص الأمان، وعندما كان المرفأ اللبناني المهول معرضًا للانسحاق تحت وطأة القيل والقال، وفي عقر دار الغياب الكامل للعقل والعقلانية، الإيمان بالوطن والإحساس بالمسؤولية، والإذعان للضمير الحي وتحمل عودة الروح بعد خروجها من الجسد، شعرت بأن الكتابة عن هيكلة العقل العربي تحتاج مزيداً من التتبع لمفاجآت معاصرة، لعمليات مجنونة على أرض الواقع العربية، وأدبيات غير محسوبة على طريق التفكير الإقليمي

منذ نعومة أظافري كنت مؤمنًا بأن جامعة بيروت الأميركية قد ساهمت في تنوير العقل العربي، في تنوير مخرجاته القائمة على محاذير الموروث الشعبي، والتراث البيئي، والفولكلور الوطني: الأول: أننا نفكر بعقولنا ونهمل أجسادنا

الثاني: أننا نستقبل كل موروثاتنا من هذا العقل الذي ستظل نشأته مربط فرس في جميع سلوكياتنا ومختلف تصرفاتنا

الثالث: أن العقيدة شئنا أم أبينا كانت ومازالت هي المهيمن على بواعث تفكيرنا والمحرك لبنات أفكارنا، والمعادل الموضوعي لما نستقبله من مشاريع حداثة ننظر إليها وكأنها طارئة

الرابع: المحظور السياسي القائم على معادلات إقليمية ودولية أكثر من كونه منطلقًا من اعتبارات يومية ومشاريع وطنية، ومفاجآت ليست عابرة

الخامس: ذلك السقف الذي هيمنت عليه عادات وتقاليد انهزامية، وصفات ومواصفات دائرة الأفق التي لم تتحرك من محيط المشاهدة على مدى قرون طويلة من الزمان، الأمر الذي أدى إلى تلك التراتبية البطيئة في طريقة التفكير ووسيلة التلقي، وآلية التعارف، وثبوتية التعبير، وجاذبية الجذور بما لها وما عليها من امتدادات، وما لها وما عليها من تراكمات، وما لها وما عليها من تشرذمات وانكفاءات

من هنا أصبحت طريقة التفكير التي موطنها العقل العربي غير قابلة للتغيير أو للتفاعل مع مفاجآت تهيمن، ولا صدمات تهز الكيان، ولا زلزال على شاكلة «المرفأ البيروتي» يمكن استيعاب مفرداتها، أو على الأقل استلهام العبر والدروس منها

هذه الحالة وضعتنا جميعًا كمفكرين أمام تحد صعب جديد لم يكن في الحسبان، هذا التحدي يقوم على طريقة استقبال العقل العربي للتفجير المهول، وإمكانية التعامل معه كحادث مؤلم والسلام، ومن ثم التعاطي مع تداعياته بالهدوء والتأني، وليس بالاستلهام للمشاعر الجياشة، والعاطفة الجارفة، وذلك من أجل قياس المخرجات الحقيقية للتفجير، والأسباب غير الحماسية للأثر الخطير

رغم ذلك، هذه الاعتبارات فشلنا جميعًا في ابتكار آليات حصيفة للقياس، وجرينا وراء الوسائل التقليدية القديمة للتعاطي مع زلزال بهذا الحجم، وعدنا إلى أرشيف المعلومات المغبر لنذكر أنفسنا بعدد الانفجارات الهائلة التي أصابت الخليقة منذ العصر الطباشيري حتى انقراض الديناصورات العملاقة

لم نفكر في القريب العاجل الذي يحدد مراسم توديع الشهداء، ولا في الفاعل الحقيقي الذي لم ينطلق من صاروخ عابر للقارات، ولا حتى في الأثر المباغت لما حدث في اليوم الأسود للمرفأ الموعود، وها نحن اليوم نكيل الاتهامات لأشخاص بعينهم، لاصطفافات وتحزبات، لتوازنات وتحركات، لانقسامات وتشرذمات

انعزل الشارع عن «الميديا» واصطف المقامرون باسم مشروعية إطلاق التصريح الرسمي بجوار المنطقة المأهولة للمتظاهرين، وابتعدوا عن المرفأ حتى لا يتذكروا شهداء اللحظة وكل لحظة، وتسمروا عند حدود لم يحددها سوى رجال الأمن في موقع الحدث الرهيب

مازلنا تحت وطأة العقل العربي القديم متشبثون بالتفتيش عن الفاعل على طريقة من لم يكن معي فهو ضدي، ولم نفكر ولو للحظة واحدة أن تنميط الجريمة سوف يبتعد بنا عن الفاعل الحقيقي، وأن السحر الذي لم ينقلب حتى اللحظة على الساحر مازال هو المفعول به المهيمن على توقيت التفجير للعقل العربي، وليس للمرفأ البيروتي المكلوم، عملية مقصود بها اختبار فحوى هذا العقل، طريقة تفكيره، واستبسال أصحابه في سبيل النأي بأنفسهم أولًا وليذهب الوطن حيث لا يشاء، فريق عمل يفتش بعيدًا عن المرفأ ويدخل إلى محتوى الجمجمة العربية بالتحفظ الذي فرضته المحاذير سالفة الذكر، خجل حيث لا وقت للخجل يعتمد على تأن محفوف بالمخاطر، تمامًا كاعتماده على متلازمة قديمة تذكرنا بأهمية إعادة اختراع العجلة لأن المخترع الأول لم يفهم في طبيعتنا، ولم يتوقع ما آلت إليه في المستقبل البعيد، حيث لم يأخذ في الحسبان طريقة تفريغ العقل العربي من محاذيره قبل هيكلته، أو وسيلة التعارف التي ينبغي الاتفاق عليها أو حولها ونحن نذهب بعيدًا من أجل حياة أفضل وعقل أعقل، وسلوكيات أنجع

من هنا كان لابد من تمديد الاتفاق بيني وبين القارئ الكريم لتصل هذه السلسلة إلى خمس مقالات بدلًا من ثلاث، فليتحملني قارئنا العزيز، لأن ما أصاب العقل العربي ليس بالهين أو باليسير، وإعادة هيكلته لن تتم بالبساطة التي يمكن أن نتصورها ونحن نبدأ رحلة المتاعب كلها، ومسارات المآسي كلها، وطريق الخرائط كلها

يتبع ...