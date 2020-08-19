انتخابات الأمة.. غير بعد «كورونا»

آراء

الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة ستكون غير عن سابقاتها ، فهي مرحلة انتقالية في الحياة الديموقراطية؛ فالمعطيات والأحداث التي عصفت بالمجلس الحالي ليست سهلة وغير قليلة، فقد كانت صعبة ومؤثرة

الاحداث والظروف التي عاشتها الكويت وكشف المستور عن الكثير من الأمور التي ظهرت وكانت مختفية لسنوات طويلة سيكون لها تأثير كبير على تركيبة المجلس المقبل، فهي مرحلة كسر عظم وأكون أو لا اكون، وبرأيي ان الناخب سيكون غير بالانتخابات المقبلة وستكون اختياراته حسب الظروف التي عاشها وعانى منها خلال المرحلتين الماضية والحالية، فجائحة كورونا كشفت لنا عن الدور الاساسي لمجلس الامة وعن الادوار السلبية التي كان عليها المجلس واكتفى بدور المتفرج «وشاهد ماشاف حاجة» وكأن الأمر لايعنيه، بالاضافة الى القوانين التي أقرها المجلس وصعق بها المواطن فأغلب المواطنين وربما كلهم قبل جائحة كورونا لم يكونوا راضين على أداء المجلس حيث أنه لم يكن بمستوى طموح المواطن ولم يحقق له أبسط احتياجاته، وجاءت جائحة كورونا وزادت من الطين بلة وانكشف المجلس على حقيقته أمام المواطنين وغاب دوره التشريعي، وكذلك دوره الرقابي لم يكن من أجل المصلحة العامة ومصلحة المواطن، بل من أجل تصفية حسابات شخصية أو كنوع من الدعاية الإعلامية وإبراء للذمة، والدليل نتائج الاستجوابات الاخيرة التي قدمت والتي لم تحقق أي نتيجة، بل كانت نتيجتها لصالح الحكومة واجتازتها بسهولة

إن التغيير في الانتخابات المقبلة وهي قريبة جدا من وجهة نظري المتواضعة ستتجاوز 60 في المئة وأنا واثق من وعي الناخب بالمرحلة المقبلة، وأن أسس ومعايير الاختيار ستكون مختلفة عما كانت عليه بالسابق

وبالختام اقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، وندعو الله - عز وجل - ان يعود لنا سمو الأمير سالما معافى، كما ندعوه أن يزيل عنا هذا الوباء وعن العالم بأسره

