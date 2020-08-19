أربع سنوات على رحيل الوالد

آراء

مرت سنوات على وفاة الوالد الغالي ومازال حاضراً في نفسي وروحي وكياني ووجداني، لم يغب ومازال تعلقي به يزيد ويزيد ، الحزن بداخلي وانتمائي له يكبر، رحيل والدي له طعم مر في فمي ومازلت اتجرعه رغم مضي اكثر من اربع سنوات على رحيل الحبيب، ومازلت اشعر بالفقد ذاته الذي شعرت به في يوم وفاته

قبل كل مناسبة وانا أسأل نفسي دائماً كيف سيكون العيد بدون أبي؟ عندما يغيب من احب من الدنيا الفانية وهو الوالد الغالي تظل الروح معلقة به، يرحل عنك ولا يرحل منك ولا يمكن للأيام ولا السنوات أن تنزعه بالنسيان، ولا يسكن العقل غير الذكرى، رحيله يحدث جرحاً كبيراً في القلب لا يطيب، اتذكر أشياءه وتفاصيله وكلماته ورائحة عطره، وطيفه يمر أمامي في كل وقت وكل مناسبة، مشاعر مرهقة جداً وتدمي الفؤاد، وليتها حين تغادر لا تعود، ولكن تعود لتأخذ وقتها،

ودائماً يقولون إن المصيبة تكون كبيرة فتصغر وتصغر حتى تتوارى، وكنت مؤمناً بهذه المقولة، وعامل الوقت يصغر كل شيء وحتى فقدت والدي الغالي فقد ولدت المصيبة ومازالت تكبر في أعماقي وهو حاضر معي، والنجاح والتفوق نعمة من نعم الله والفرحة التي لا توصف وكم تمنيت أن يكون معي الوالد أثناء مناقشة الدكتوراه لأهديه شهادة الدكتوراه بفضل الله ثم دعائه حصلت على الدكتوراه، لكن مشيئة الله حالت دون ذلك

لقد استقبلت الاعياد من دون ابي الغالي - رحمة الله علية، فقد كان دمث الخلق وصاحب القلب الحنون على الصغير والكبير والابتسامة لا تفارق محياه، لقد فقده الجميع الأهل والاصدقاء ورواد المسجد، وكان رحمة الله عليه لا يترك فرضاً بالمسجد وكانوا يسمونه حمامة المسجد، وكان وجوده بالبيت تجد البهجة وحضوره هيبة

فمن سيعوضنا عنه ومن سيملأ الفراغ الذي احدثه رحيله

اتذكر كل مشاهد العيد في حضوره بوضوح، اراها ماثلة امامي وكأنها حدثت البارحة، لا شيء يمحو ابتسامته وملامحه التي لا تغيب عن البال وحديثاً اشتقنا لسماعه

اللهم اني ألجأ إليك أن تجعل عيده بقربك اجمل من كل اعياده، وان ترحم أبي وترحم قلة حيلته، وانر قبره واغفر له وآنس وحشته، اللهم انظر لأبي نظرة الرضا فإن من تنظر إليه نظرة الرضا لا تعذبه أبداً، واجمعني به في الفردوس الأعلى من الجنة