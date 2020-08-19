رغم العجز.. 10.5 مليارات تم تحويلها لـ «احتياطي الأجيال»

مال وأعمال

مع التوجه الحكومي المتواصل والمستمر لتوفير السيولة للاحتياطي العام الذي يعاني عجزاً كبيراً في سيولته قاربت على النفاد، من المتوقع أن تؤدي تعديلات اللجنة المالية والاقتصادية على المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة بتوفير حوالي 3?8 مليارات دينار تحول للاحتياطي العام.

حيث أقرت اللجنة تعديلاً يقضي بعدم تحويل نسبة 10 في المئة من إيرادات الميزانية خلال العامين الماليين 2018/2019 و2019/2020 والتي تصل إلى 3.8 مليارات، مشيرة إلى أن تلك الأموال لم يتم تحويلها حتى الآن بسبب عدم اعتماد الحساب الختامي لكل العامين الماليين حتى الآن.

وقد أقرت اللجنة تعديلات على القانون أهمها أن يتم الاستقطاع من الفوائض وليس الإيرادات وبنسبة يحددها وزير المالية وهو ما يخفف العبء عن ميزانية الدولة في السنوات القادمة.

ووفق التقديرات الواردة في مشروع القانون الحكومي، فإنه تم تحويل 10.5 مليارات دينار من ايرادات الدولة إلى احتياطي الأجيال القادمة خلال السنة المالية 2014/2015 وحتى 2017/2018، في الوقت الذي تم فيه سحب ما يقارب من 22.5 ملياراً من الاحتياطي العام لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ووفق عرض المشروع الحكومي، فإن سيولة الاحتياطي العام للدولة قد نفدت، ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار، بلغ إجمالي الأصول في الاحتياطي العام بنهاية 31 مارس 2020 بحدود 17 مليار دينار تتضمن : 5 مليارات دينار نقد وشبه نقد والذي انخفض إلى 1.3 مليار كما في 19 يونيو 2020 و12 مليار دينار عبارة عن ودائع وقروض حكومية وأسهم مدرجة وغير مدرجة ومحافظ أسهم وعقار ومحافظ عقارية ومؤسسات حكومية.

وتبلغ قيمة الاسهم المحلية المدرجة بحدود 1.8 مليار، بالإضافة إلى أسهم بحدود 0.4 مليار، مشيراً إلى أن الأصول التي يمكن بيعها 2.2 مليار.

