44.9 مليار دولار حيازة الكويت من السندات الأميركية

مال وأعمال

ارتفعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر يونيو السابق بنسبة 1.13% على أساس سنوي، وذلك وفق التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأميركية.

وبلغت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية في يونيو 2020 نحو 44.9 مليار دولار، مقابل 44.4 مليار دولار بالشهر ذاته من 2019.

وشهرياً، ارتفعت استثمارات الكويت في سندات الخزانة الأميركية بنسبة 2.98% عن مستواها في مايو 2020 البالغ 43.6 مليار دولار.

وزادت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بنحو 1.6 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، إذ كانت تبلغ بنهاية 2019 نحو 43.3 مليار دولار.

وكشفت البيانات أن حيازة الكويت من سندات الخزانة توزعت في يونيو الماضي بين 35.11 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و9.83 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل. وأوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية واصلت احتلال المركز الأول في حيازة السندات الأميركية بواقع 124.9 مليار دولار، وتبعتها الكويت، ثم العراق بواقع 31.6 مليار دولار.

