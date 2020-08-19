الحكومة.. لجان مستقلة في وزارات الدولة للحفاظ على المال العام

مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن جهات حكومية بدأت خطوات فعلية لمحاصرة الفساد المالي والإداري من خلال تشكيل لجان تابعة لها عبر تطبيق قواعد التدقيق والتفتيش وتفعيل القواعد المعتمدة من جهات الرقابة الإدارية والمالية لضمان انضباط تلك الإجراءات وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام.

وأفادت أنه من مهام تلك اللجان العمل على تلافي الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعتها والتأكد من معالجتها، مشيرة إلى أن الوزارات والجهات الحكومية شددت على أن يكون تشكيل اللجان من المتخصصين من خارج الجهات الحكومية لتحقيق مبدأ الاستقلالية والشفافية بالتعامل مع الملاحظات الواردة من الجهات.

ولفتت إلى أن الجهات الحكومية تقوم على الفور بتوقيع أقصى العقوبات في حال التأكد من وجود مخالفات مالية وإدارية واقتراح أفضل الحلول لمحاصرة تلك المخالفات والقضاء عليها وفق ما تنص عليه القوانين والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

وقالت إن التوجه الحكومي يأتي في إطار السعي الحكومي المتواصل للقضاء على الفساد بكل صوره وأشكاله في ظل تنفيذ عدد من إجراءات الإصلاح المالي والإداري التي تنتهجها للحفاظ على المال العام وبما يتسق مع مواد الدستور التي تنص على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب، مؤكدة على أن مواجهة الفساد المالي والإداري أولوية حكومية في المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، تستهدف الحكومة محاصرة فوضى الدورات والمؤتمرات والندوات التدريبية للقياديين من خلال منع استخدام تلك المهام الخارجية في أغراض أخرى والتي تؤثر سلباً على اكساب الموظفين المهارات والخبرات التي تتراكم عن طريق دورات تدريبية مخطط لتنفيذها خلال السنة المالية.

