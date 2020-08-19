430 مكتب سياحة وسفر على شفير الإفلاس

مال وأعمال

صرح اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية بأن أكثر من 430 مكتب سياحة وسفر على شفير الافلاس بسبب بعض القرارات التي أضرت بقطاع السياحة والسفر ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي نستغرب حتى الآن من الاصرار على غلق وقتل الاقتصاد بهذه الطريقة التي لم نشهدها في أشد الدول انتشاراً للوباء.

وعليه فان مطالب مكاتب السياحة والسفر لانقاذ هذا القطاع من الانهيار الكامل لمعظم قطاع السفر والنقل الجوي فيجب الاسراع في تنفيذ مطالبنا والتي تتمثل في:

طلبنا الاول: تنفيذ وتطبيق الدراسة الحكومية بخصوص السماح بقدوم المقيمين من الدول 31 الموقوفة على أن يتم عمل الحجر المؤسسي لهم لمدة 14 يوماً في فنادق الكويت بدل ان تستفيد فنادق الدول الأخرى مثل مدينة دبي واسطنبول من هذا القرار لأن معظم المقيمين يقضون الان فترة الحجر 14 يوماً في فنادق هذه المدن ومن ثم يأتون الى الكويت ويحجرون مرة أخرى حجراً منزلياً مدة 14 يوم وأن من شأن هذا الاجراء تنشيط قطاع شركات الطيران الكويتية وانقاذ أكثر من 430 مكتب سفر كويتي من ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن شأن هذا الاجراء تنشيط الفنادق الكويتية ومدها بالأكسجين وتحريك قطاعات كثيرة مرتبطة بقدوم المسافرين كالاغذية والنقل وغيرها.

طلبنا الثاني: يتمثل في العمل على الغاء مدة 14 يوماً الحجر المنزلي على القادمين الى الكويت من المسافرين الكويتيين والاكتفاء بشهادات فحص PCR التي لا تتعدى 72 ساعة من عملها وحتى تاريخ الوصول الى مطار الكويت أو الاكتفاء بتقليص مدة الحجر المنزلي الى أسبوع فقط عوضاً عن الحجر المنزلي الحالي مع فحص PCR والمعمول به حاليا في كل من قطر والبحرين.

