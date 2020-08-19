«هيئة الأسواق»: تعديل نموذج عقد تأسيس شركة ذات غرض خاص

مال وأعمال

أصدرت هيئة أسواق المال امس القرار رقم (72) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي يشمل تعديل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية، حيث ورد في القرار المذكور أعلاه، اضافة الملحق رقم (20) «نموذج عقد تأسيس شركة ذات غرض خاص» للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك سعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والجهود المستمرة للهيئة المتمثلة بتطوير كفاءة البنية التشريعية لأسواق المال وتعزيز كفاءة السوق المالي من خلال تشجيع واستقطاب الشركات والمؤسسات لتأسيس شركات ذات غرض خاص في دولة الكويت بهدف اصدار أدوات الدين من خلال هيكل الصكوك والسندات المدعومة بالموجودات وعمليات التورق. وفي اطار النهج الذي تتبناه الهيئة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وحرص الهيئة على استيعاب وجهات النظر والاقتراحات المقدمة من قبل المتعاملين والجهات ذات العلاقة في المنظومة الاقتصادية للسوق الكويتي، فقد تم عرض مسودة التعديلات لاستطلاع رأي الجهات الخارجية (Exposure Draft) لاستيعاب الملاحظات والاقتراحات، وذلك قبل اصدارها بشكلها النهائي.

