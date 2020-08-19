«الوطني»: مزايا حصرية وحلول تمويلية فريدة للعملاء

مال وأعمال

يواصل فريق عمل المبيعات المباشرة لبنك الكويت الوطني والمنتشر في 30 موقعاً ووكالة لبيع السيارات في الكويت توفير الحلول التمويلية والمنتجات المميزة والحصرية التي تناسب جميع احتياجات العملاء وتلبي جميع متطلباتهم لشراء سيارة الأحلام.

وقال مدير ادارة المبيعات المباشرة في بنك الكويت الوطني عبدالله الفرس: «على الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، الا أن فريق المبيعات المباشر للوطني والمنتشر في أهم وكالات السيارات متواجد ويعمل جنباً الى جنب مع عملائه طيلة الفترة الماضية لتلبية جميع احتياجاتهم وتقديم أفضل الحلول لتمويل شراء السيارات من حيث الشروط الميسرة مع السهولة في تقديم الطلب والموافقة عليه.

وأكد الفرس «أن موظفي المبيعات المباشرة للوطني ملتزمون بتطبيق كل ارشادات الجهات الصحية الخاصة بالتباعد الاجتماعي واتخاذ التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة عملائنا وموظفينا».

وأوضح أن الوطني يسعى بشكل دائم الى طرح المنتجات ذات قيمة مضافة لعملائه وذلك عبر تقديم خدمات مصرفية متنوعة تعد الأكثر تطوراً وابتكاراً، حيث يتمتع البنك بأكبر تواجد لدى وكالات السيارات في الكويت بفضل انتشاره الجغرافي الواسع، ليغطي بذلك أكثر من 30 موقعاً ووكالة لبيع السيارات.

وقال الفرس ان الخبرات الطويلة اضافة الى القدرة على الابتكار وتوفير الحلول الفعالة من المميزات الفريدة التي يتمتع بها الوطني وهي ما تمكننا من فهم احتياجات عملائنا المالية بشكل أعمق ويسهم كذلك في تقديم المشورة الملائمة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأشار الى أنه وفي اطار حرص البنك المستمر على تقديم أفضل العروض الحصرية لعملائه، أطلق أخيراً وبالتعاون مع وكالتي شركة السيارات الكويتية للتجارة (الزياني) والمطوع والقاضي خصومات وعروض على سيارات مختارة مقدمة من جاكوار ومازيراتي بالاضافة الى سيارات GAC تشمل 0% فائدة لمدة تصل الى خمس سنوات.

وأضاف أن بامكان عملاء الوطني التعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الخصومات وعلى الشروط والأحكام من خلال موظفي مبيعات وكالة السيارات أو ممثلي الـ«وطني» المتواجدين داخل المعارض.

