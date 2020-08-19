تداولات العقار هبطت لأدنى مستوياتها التاريخية في الربع الثاني

مال وأعمال

أشار أحدث تقرير عقاري الى ان مبيعات العقار شهدت أداءً قوياً في الربع الأول من عام 2020 (668 مليون دينار)، عادت مجدداً للتراجع في الربع الثاني في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا واتخاذ تدابير شملت فرض اجراءات الاغلاق الكامل، الأمر الذي نتج عنه تأثيرات سلبية شديدة على معظم القطاعات الاقتصادية.

وقال تقرير بنك الكويت الوطني ان اجمالي المبيعات العقارية بلغ 113 مليون دينار فقط في الربع الثاني (بتراجع نسبته 83% على أساس ربع سنوي و86% على أساس سنوي)، فيما تعد أدنى مستوياتها المسجلة منذ عام 1991. ويعزى تراجع المبيعات بصفة رئيسة لقلة احجام الصفقات على مستوى كل القطاعات الفرعية الثلاثة، الا أنه تجدر الاشارة الى أن المبيعات المسجلة في الربع الثاني تعزى في الغالب للانتعاش الذي شهدناه خلال شهر يونيو بالتزامن مع تخفيف قيود الاغلاق في اشارة واعدة الى امكانية تحسن النشاط في ظل تخفيف القيود بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة. ونظراً لأحجام المبيعات الضئيلة التي شهدها قطاع العقار خلال الربع الثاني وقلة توافر البيانات، سيكون من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات موثوقة حول الأسعار في هذه المرحلة.

الا أنه من المنطقي افتراض أن الأسعار قد تأثرت سلباً في الربع الثاني من عام 2020 نتيجة لتداعيات الأزمة المزدوجة الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وصدمة أسعار النفط وما خلفته من انعكاسات سلبية على الوافدين وظروف العمل. وقد تكون تلك التداعيات بطبيعتها طويلة الأجل، وبالتالي نتوقع أن يستغرق سوق العقار بعض الوقت ليتعافى كلياً، خاصة بالنسبة للقطاعات التجارية والاستثمارية التي تكون عادة أقل مرونة في مواجهة مثل تلك الصدمات.

ارتفاع الشواغر

انخفضت مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 87% على أساس ربع سنوي و92% على أساس سنوي، لتصل بذلك الى حد أدنى المستويات التاريخية عند مستوى 26 مليون دينار الربع الثاني من عام 2020. وجاء هذا التراجع على خلفية انخفاض عدد الصفقات بشكل استثنائي (24) بالمقارنة مع المتوسط ربع السنوي البالغ 329 صفقة خلال عام 2019 و271 صفقة في الربع الأول من عام 2020. ونظراً لحجام الصفقات الضئيلة بنحو غير اعتيادي، تشير تقديراتنا الى أن السوق سيأخذ بعض الوقت حتى يصل الى مرحلة الاستقرار مرة أخرى ويستعيد أنماطه الطبيعية قبل أن يتم استخلاص أي استنتاجات موثوقة بشأن الأسعار.

ومستقبلياً، قد تتحسن مبيعات وصفقات القطاع الاستثماري في ظل تخفيف قيود الاغلاق، ألا أنها ستكون محدودة في الاغلب خاصة بالنظر الى أن معظم الطلب على ايجارات مثل تلك النوعية من العقارات ينبع عادةً من القوى العاملة الوافدة والتي تأثرت بالتأكيد بسبب عمليات الحظر واغلاق الأنشطة التجارية.

بالاضافة الى ذلك، فانه في ظل اشارة التوقعات الى ارتفاع أسعار النفط وزيادة النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، وان كان بمعدلات معتدلة، هذا الى جانب بطء وتيرة اصلاح السياسات وتزايد لجوء المستثمرين الى القطاع السكني للحصول على فرص أفضل، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتعافى الطلب والأسعار الى مستويات ما قبل الجائحة.

كما أنه وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين، لم تشهد الايجارات السكنية (الشقق في الأغلب) أي تغير يذكر أو تراجعت على أساس سنوي خلال العشرة أشهر الماضية، ومن المتوقع أن تستأنف اتجاهها الهبوطي في ظل ارتفاع الشواغر، حيث تشير أحدث التقارير الى تراجع الايجارات أو عدم تحصيل قيمة الايجار لمدد تتراوح ما بين شهر الى شهرين في اطار محاولة الملاك جذب مستأجرين جدد.

تراجعت مبيعات القطاع السكني بحدة الى 72 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2020 مقابل 291 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي (-75% على أساس ربع سنوي وبنسبة -81% على أساس سنوي). وجاء تراجع المبيعات على خلفية الانخفاض الملحوظ في عدد الصفقات والذي شهد تراجعاً استثنائياً الى 251 صفقة (-70% على أساس ربع سنوي و-78% على أساس سنوي).

في حين أنه من المتوقع أن تتأثر القطاعات الأخرى بالقيود والحظر الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد، الا أن القطاع السكني عادة ما يكون أكثر مرونة في مواجهة تلك الصدمات، حيث ترتكز قاعدة الطلب على المواطنين ممن يتمتعون بوظائف مستقرة في الأغلب، هذا الى جانب أن العرض محدود الى حد ما، خاصة في المناطق الرئيسية. وبفضل تلك الركائز القوية، نتوقع أن يشهد القطاع السكني انتعاشاً سريعاً نسبياً (من حيث كمية المعاملات) خلال الأشهر المقبلة في تخفيف القيود.

ضعف أنشطة الأعمال

تراجعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 91% على أساس ربع سنوي وبنسبة 86% على أساس سنوي، حيث بلغت 15 مليون دينار فقط في الربع الثاني من عام 2020 تمت من خلال أربع صفقات فقط (-98% على أساس سنوي).

ووقع القطاع التجاري - الذي عادة ما يشهد مبيعات أقل من القطاعات الأخرى - تحت وطأة ضعف الأنشطة التجارية خلال فترة الاغلاق، في ظل توافر تقارير مختلفة عن المصاعب التي تواجهها بعض الشركات في تسديد قيمة ايجار المساحات التجارية بما أدى الى خفض قيمة الايجار وتأجيل السداد لمختلف المستأجرين التجاريين، وان كانت فئة مستأجري قطاع التجزئة هم الأشد تأثراً بارتفاع ايجارات مراكز التسوق. وفي ظل الرفع التدريجي لاجراءات الحظر، قد يشهد القطاع انتعاشاً تدريجياً، الا أن الأداء الضعيف قد يستغرق بعض الوقت قبل أن ينحسر، خاصة نتيجة لارتفاع اعداد الشركات المتعثرة وخسارة عدد كبير من الوافدين لوظائفهم، وهو الأمر الذي قد يثقل كاهل الطلب على المساحات التجارية بما ينعكس في هيئة تراجع الأسعار في بعض المناطق.

