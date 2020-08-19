97 % نسبة التزام «أوبك+» بتخفيضات الإنتاج

مال وأعمال

حافظت أسعار النفط على معظم المكاسب بعد أن قالت مجموعة أوبك+ ان الأعضاء التزموا التزاما شبه تام بتخفيضات الانتاج المتفق عليها لدعم الأسعار وسط تراجع في الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا. وكان خام برنت منخفضا 18 سنتا بما يعادل 0.4 في المئة الى 45.19 دولار للبرميل، بعد أن صعد 1.3 في المئة يوم الاثنين.

ونزل الخام الأميركي 26 سنتا أو 0.6 في المئة ليسجل 42.63 دولاراً للبرميل، عقب صعود بنسبة 2.1 في المئة في الجلسة السابقة. بلغت نسبة الالتزام بتخفيضات انتاج أوبك+ حوالي 97 في المئة في يوليو حسبما قاله مصدران في التحالف لرويترز. وقلص منتجو النفط الانتاج تقليصا غير مسبوق لخفض المخزونات العالمية، في ظل انهيار الطلب جراء الجائحة.

وفي أغسطس، بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تقليص تخفيضات الانتاج المتفق عليها الى 7.7 ملايين برميل يوميا من 9.7 ملايين برميل يوميا. وبدأت أسعار النفط ترتفع في الأشهر الأخيرة، ما حدا بي.اتش.بي بيلتون الأسترالية للتعدين وانتاج النفط الى ابداء نبرة متفائلة عندما أعلنت أرباحها وقالت بي.اتش.بي نرى أن معظم المخاطر الكبيرة في سوق (النفط) الحاضرة قد انقضت. «الأسعار قد تواصل الصعود بعد تعافيها في الآونة الأخيرة، اذا استمر تحسن حركة النقل عالميا. «لكنها حذرت أيضا من أن» وتيرة المكاسب قد تكون متواضعة في ضوء الرياح المعاكسة التي تثيرها عودة الامدادات».

ومن ناحية اخرى قالت وزارة الطاقة الروسية ان الوزير ألكسندر نوفاك سينضم لوزراء أوبك+ عبر الاتصال المرئي اليوم الأربعاء بعد أن ثبتت اصابته بفيروس كورونا المستجد خلال رحلة عمل في شرق روسيا. وقالت متحدثة باسم الوزارة «الوزير بخير. لا يعاني من أي أعراض» مؤكدة أن نوفاك سيشارك في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+ يوم 19 أغسطس وبحسب مصادر في أوبك+ ومسودة تقرير اطلعت عليه رويترز، بلغت نسبة الالتزام بتخفيضات انتاج نفط المجموعة بين 95 و97 في المئة في يوليو. وسيبحث منتجو المجموعة مدى الالتزام باتفاق تخفيضات الانتاج في اجتماع الغد وسط تعاف بطيء للطلب. وكان نوفاك يزور أقصى شرق روسيا ضمن وفد حكومي يرأسه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الذي سبق أن أصيب بفيروس كورونا المستجد في أواخر أبريل نيسان.

وقالت المتحدثة أولجا جولانت في بيان ان نوفاك سيواصل العمل عن بعد في الوقت الحالي.

