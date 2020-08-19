القطان: 500 باحث في مؤتمر «قضايا المحاسبة»

مال وأعمال

ينطلق للمرة الأولى في الكويت المؤتمر الدولي الأكاديمي حول «القضايا المعاصرة في المحاسبة 2020» في 26 سبتمبر المقبل، حيث يتم تنظيمه باللغة الانكليزية بهدف توسيع قاعدة المشاركة والحضور من مختلف دول العالم.

أوضح منظم المؤتمر د. أحمد القطان أن المؤتمر يأتي في توقيت مهم للغاية، كونه يتطرق للعديد من القضايا المحاسبية ذات البعدين الاقتصادي والمالي وعلى رأسها: حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والخدمات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات والبيانات الضخمة والتقارير السردية للشركات والضرائب والتدقيق وردود فعل السوق والمخاطر وادارة الأرباح والأداء والمعايير الدولية والتقارير المالية.

ولفت القطان الى أن تلك الموضوعات من المؤكد أنها ستثير الكثير من النقاشات من قبل المشاركين والمتابعين كونها تتعلق بالكثير من القضايا المالية والمحاسبية التي أثارتها تداعيات أزمة كورونا وانعكاسها على المهنة وتداعياتها لافتا الى ان المؤتمر يأتي في وقت تتجه الحكومة الى تنفيذ نهج اصلاحي متكامل قائم على الرقابة والتدقيق وبما يعزز قدرات الدولة المالية والاقتصادية.

وأضاف أن النتائج والتوصيات التي سيتم التوصل اليها من قبل المشاركين سيتم رفعها للجهات المعنية في الدولة لمساعدة متخذي القرار وواضعي السياسات من اتخاذ القرارات السليمة، مبينا أن المؤتمر شهد دعماً كبيراً من قبل جمعية المحاسبين الذي قدمت كل الدعم والامكانيات لانجاح المؤتمر والخروج بنتائج وتوصيات جادة تعزز دور مهنة المحاسبة في العديد من القضايا المالية والمحاسبية. وتوقع أن يفوق عدد الحضور 500 باحث في تخصص المحاسبة، مبيناً أن المشاركة ببحث علمي ما يزال مفتوحاً، وسيكون هناك ضيوف شرف سيلقون محاضرات علمية مهمة ستفيد الجميع، مشيرا الى أن الموعد النهائي لتقديم الأوراق سيكون في 12 سبتمبر المقبل، على أن يتم اخطار المشاركين بقبول الأوراق أو رفضها في 19 سبتمبر 2020.

