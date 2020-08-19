15 مليون دولار أرباح «جي إف إتش» في النصف الأول رغم آثار الجائحة

مال وأعمال

اعلنت مجموعة جي اف اتش المالية نتائجها المالية للستة أشهر الأولى حيث بلغت قيمة الربح الصافي ما مقداره 15.05 مليون دولار خلال فترة الستة أشهر، مقارنة بما مقداره 49.13 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019، بانخفاض بنسبة 69.4%، اذ يعزى ذلك الى تفشي وباء كوفيد-19 وتباطؤ السوق، الذي أثر على أنشطة الصيرفة الاستثمارية، الصيرفة التجارية، الأنشطة العقارية وأنشطة الخزينة.

وبلغت قيمة الربح للسهم عن الفترة ما مقداره 0.45سنتاً مقارنة بما مقداره 1.45 سنت خلال ستة الأشهر الأولى من عام 2019. بلغت قيمة الأرباح الصافية الموحدة للمجموعة ما مقداره 20.39 مليون دولار خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام مقارنة بما مقداره 48.43 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض بنسبة 57.9%،بلغت قيمة اجمالي الحقوق التي تؤول الى المساهمين ما مقداره 0.85 مليار دولار في 30 يونيو 2020، بانخفاض بنسبة 15.0% وذلك جراء التأثير المالي لكوفيد-19 الذي أسفر عن تحقيق خسائرمعدلة.

صرح رئيس مجلس ادارة مجموعة جي اف اتش جاسم الصديقي ان المجموعة حققت تقدم مطرد على الرغم من التحديات الحالية وتأثير كوفيد-19 على أعمالنا وعلى الأسواق العالمية على حد سواء.

واضاف ان الدخل الصافي خلال الستة أشهر الأولى من العام جراء الظروف الحالية، الا أن انجازات المجموعة ووضعها المالي القوي وأدائها التشغيلي قد انعكس من خلال الثقة المستمرة من قبل المستثمرين والسوق.

واشار الى ان المجموعة نجحت خلال تلك الفترة في طرح استثمارات تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار على العملاء، واصدار صكوك لمستثمرين اقليميين ودوليين، كما تم اعادة تأكيد تصنيفاتها من قبل وكالة فيتش.

واكد الصديقي انه من خلال البناء على هذا الزخم القوي والسيولة الجيدة، فان الجزء المتبقي من عام 2020 سوف يشهد تركيز المجموعة على مواصلة تحقيق القيمة من خلال مزيد من النمو والتنويع لعملياتنا ومحافظنا الاستثمارية».

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش المالية هشام الريس اننا سجلنا ايرادات قوية، وبشكل خاص من أنشطتنا الرئيسية للصيرفة الاستثمارية ومن محفظة الاستثمارات الاستراتيجية المقاومة للتراجع التي أنشأناها. وبالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضها تفشي وباء كوفيد-19، فقد واصلت استثماراتنا تحقيق أداء جيد.

وزاد الريس انه مع اصدار صكوك خلال النصف الأول من العام، فقد تعزز معدل السيولة لدينا بشكل أكبر، كما دعمت قدرتنا على مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا. وقد عملنا خلال هذه الفترة على اعادة هيكلة نشاطنا للصيرفة التجارية من خلال اصدار الشريحة الأولى من الصكوك واعادة تنظيم أنشطة الصيرفة التجارية بهدف تحقيق مساهمة ايجابية قوية للمجموعة.

وذكر الريس ان أوضاع السوق تظل مليئة بالتحديات، الا أننا رغم ذلك نرى أن هناك فرصا متاحة لخوض استثمارات واعدة واعادة هيكلة أنشطة الأعمال لتحقيق عوائد قوية وقيمة كبيرة للمستثمرين والمساهمين، ويشمل ذلك مواصلة التركيز على الاستثمار في القطاعات الدفاعية مثل التعليم، الرعاية الصحية، التكنولوجيا، وغيرها من الأصول المحققة للدخل.

