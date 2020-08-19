الذهب قفز %1 متخطياً الألفي دولار

مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب 1% لتتجاوز حاجز الألفي دولار، في ظل تراجع العملة الأميركية الى أدنى مستوى في أكثر من عامين، وتركيز المتعاملين على محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والمقرر صدوره هذا الأسبوع.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 في المئة الى 1999.26 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 2007.19 دولار. وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 في المئة الى 007.60 دولار. وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى اس.ام.سي كومتريد، «هشاشة بيئة العملة والأرقام الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة يحجبان جاذبية الذهب كملاذ آمن».

وزاد سعر الفضة 2.1 في المئة الى 27.97 دولاراً للأوقية، وتقدم البلاتين 1.5 في المئة مسجلا 963.29 دولاراً، في حين نزل البلاديوم 0.4 في المئة الى 2190.20 دولاراً للأوقية.

