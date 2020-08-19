الصقر: تجارب ناجحة للاستثمارات الكويتية في الأردن

مال وأعمال

استقبل رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر بمكتبه صباح امس صقر ابو شتال - سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى الكويت، وقد حضر اللقاء رباح ع الرباح - مدير عام الغرفة. وفي بداية اللقاء، رحب الصقر بالسفير الاردني، مشيداً بجهود السفارة في سبيل توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة، وقد اكد ان الغرفة لن تدخر جهداً في تحقيق ذلك خاصةً وأن الاستثمارات الكويتية في الأردن تعد من اكبر الاستثمارات الأجنبية وقدمت تجارب ناجحة، وأضاف ان الأردن تتمتع بميزات كثيرة اهمها توافر الموارد البشرية على مستوى عالٍ من الكفاءة والتعليم، بالاضافة الى ميزات استثمارية تجذب رؤوس الأموال المباشرة وتوفر بيئة استثمارية مناسبة.

ومن جانبه، اعرب السفير عن تقديره للغرفة على تعاونها المستمر مع السفارة، مشيراً الى الأهمية الاقتصادية للكويت بالنسبة الى المملكة الأردنية الهاشمية كما اكد سعي السفارة الدائم لتنمية التبادل التجاري القائم بين البلدين في شتى القطاعات وزيادة العمليات الاستثمارية المشتركة.

وأضاف ان تجربة الاستثمارات الكويتية في الأردن تعد تجربة نموذجية يحتذى بها، معرباً عن امله بمزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات الحيوية وفتح آفاق اقتصادية بين البلدين الشقيقين.

في نهاية اللقاء اعرب السفير الأردني عن خالص امتنانه وتقديره لغرفة تجارة وصناعة الكويت على تعاونها الدائم، وما تقدمه من خدمات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

