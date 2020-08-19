«الغرفة» تستأنف العمل في فروع إدارة المعاملات

مال وأعمال

ذكرت غرفة تجارة وصناعة الكويت انه من منطلق سعيها الدائم في التواجد بالقرب من اعضائها، لتسهيل اعمالهم وتسريع وتيرتها، فانها ستعاود العمل في فروع ادارة المعاملات، بعد توقف دام لمدة خمسة أشهر، وذلك حرصاً منها على اتباع الاجراءات التي كانت توصي بها السلطات الصحية في البلاد للحفاظ على صحة وسلامة موظفيها وكذلك سلامة المراجعين، حيث ستستأنف الغرفة العمل بدايةً في فرعها الكائن في برج التحرير (الحكومة مول) وفرعها في مبنى مجمع الوزارات (مقر وزارة التجارة والصناعة) وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 23 اغسطس 2020 من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً.

واضافت الغرفة انه بالنسبة لفرعها في منطقة خيطان الواقع في (مجمع رونا) فسيباشر العمل اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 25 اغسطس 2020، ويأتي ذلك في موازاة المراحل المتقدمة من الخطة المعتمدة من مجلس الوزراء لاعادة الحياة الى طبيعتها، والتعايش مع فيروس كورونا والذي تضمن جانباً منها زيادة اعداد الموظفين سواء في اجهزة الدولة واداراتها، او في مرافق القطاع الخاص الى اكثر من 50% والذي واكبه في المقابل ارتفاع اعداد المراجعين وبوتيرة متصاعدة، للحصول على خدمات هذه الجهات، لا سيّما بعد تخفيف المزيد من القيود المتعلقة بهذا الفيروس

وقالت الغرفة إن العمل مستمر في مبناها الرئيسي، الذي لم ينقطع العمل فيه طوال ازمة كورونا، فقدمت من خلاله جميع الخدمات التي كانت تمس حاجة اعضائها في تلك الفترة، وبالأخص ما كان يتعلق منها بتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية، علماً بأن فرعها في مركز خدمات اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة في منطقة الصديق، قد باشر العمل منذ منتصف يوليو الماضي.

وأكدت الغرفة بأن استقبال المراجعين سواء في المبنى الرئيسي او في الفروع المذكورة

سيقتصر فقط على اصحاب المواعيد المسبقة، التي يمكن حجزها عن طريق منصتها الالكترونية (حياك) www.kuwaitchamber.org.kw، ويمكن الاستدلال على مواقع الغرفة المذكورة عن طريق نظام QR-Code من خلال كاميرا الهاتف المحمول.

