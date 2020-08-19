جني الأرباح واستجواب الصالح يهبطان بالبورصة

مال وأعمال

أطاحت عمليات جني الارباح المستحقة بالبورصة خلال جلسة الامس بعد 13 جلسة من الارتفاعات المتتالية لتكسر القيمة السوقية للبورصة حاجز 30 مليار دولار حيث كانت تداولات الامس نهاية للصعود المارثوني للمؤشرات وخاصة في السوق الاول الذي اغلق امس بنهاية غير سعيدة.

وقال محللون ان الاسهم القيادية بقيادة «الوطني» و«زين» الذين حققا اعلى مستوياتهما منذ شهر مارس الماضي وخلال تداعيات «كورونا»، ولذا كان جني الارباح متوقعا ومنطقيا، لافتين الى ان عمليات جني الارباح ستعطي نفسا للبورصة للعودة مرة اخرى واستكمال مسيرة الصعود خلال جلسة الاحد المقبل. واشار محللون الى ان سهم شمال الزور مازال فرس الرهان في البورصة وانه اخذ من ايجابية السوق في التداولات وتم التداول علية بـ 4 اضعاف قيمته السوقية مع بدء تداوله يوم الاحد حتي انه لامس 500 فلس للسهم وهو ما دفع عدد كبير من المواطنين الى البيع والاستفادة من الفروق السعرية التي شهدها السهم وهو ما ساهم في زيادة المعروض وانخفاضة بما يقارب من 48 فلسا خلال جلسة الامس، لافتين الى ان التوقعات تشير الى استمرارية النشاط على السهم الى حين بدء تداول سهم البورصة والذي سيكون له النصيب الاكبر في الطلب خاصة فيظل ادارة القطاع الخاص له وهو ما ينبئ ان السهم سيكون اكثر طلبا من سهم شمال الزور. واعرب محللون عن مخاوفهم من استمرار موجات الاستجوابات للوزراء خلال الفترات المقبلة قبل انتخابات مجلس الامة القادمة وهو الامر سيلقي بظلاله علي السوق ومعنويات المتداولين لافتين الى ان استجواب الصالح كان له اثر نفسي على المتداولين خلال جلسة الامس. وقد هبط مؤشرها العام 0.77%، وانخفض السوق الأول 0.99%، وسجل «رئيسي 50» تراجعاً بنسبة 0.11%، وهبط المؤشر الرئيسي 0.15%. وتقلصت سيولة البورصة بنحو 11.9% الى 47.9 مليون دينار مقابل 54.75 مليون دينار بالأمس، كما تراجعت احجام التداول 6.5% الى 234.99 مليون سهم مقابل 251.33 مليون سهم بجلسة الاثنين.

