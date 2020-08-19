«الأهلي»: الخدمات الإلكترونية مستمرة

مال وأعمال

يتقدم البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد والى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وكافة المقيمين وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، داعين الله عز وجل ان يعيده على الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة سيغلق البنك ابوابه وجميع فروعه يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، على ان يستأنف البنك اعماله المعتادة يوم الأحد الموافق 23 اغسطس 2020.

وسيواصل البنك تقديم خدماته المصرفية لعملائه عن طريق مركز خدمة العملاء اهلا اهلي على الرقم 1899899، كما يستطيع العملاء استخدام الموقع الالكتروني للبنك الأهلي على شبكة الانترنت www.eahli.com.

