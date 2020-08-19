«المتحد» في خدمة عملائه خلال العطلة

مال وأعمال

بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، يتقدم البنك الأهلي المتحد الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد ومن الكويت، حكومة وشعباً والمقيمين فيها، بأطيب التهاني والتبريكات داعين الله -عز وجل- ان يعيدها على الأمة الاسلامية باليمن والبركات. وفي هذه المناسبة المباركة ندعو الله -عز وجل - ان يمن على والدنا صاحب السمو امير البلاد بموفور الصحة والعافية وأن يعيده الى ارض الكويت سالما غانما.

وبهذه المناسبة، اعلن البنك في بيان صحافي انه سوف يغلق جميع فروعه في عطلة رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 20 اغسطس 2020 على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 23 اغسطس 2020.

وفي سياق متصل، اشار البنك الى انه يمكن للعملاء خلال فترة عطلة رأس السنة الهجرية التواصل مع البنك عبر القنوات الالكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال موقع البنك على شبكة الانترنت (www.ahliunited.com.kw)، وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والاجابة عن استفسارات العملاء، كذلك يمكن لعملائنا اجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال اجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

