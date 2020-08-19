«الكويتية»: سياسة استرجاع مبالغ التذاكر لم تتغير

مال وأعمال

نوهت الخطوط الجوية الكويتية بأن الاعلان الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي والخاص باسترجاع تذاكر السفر انه لم يصدر من الخطوط الكويتية، مؤكدين ان سياسة استرجاع مبالغ التذاكر المعلنة سابقاً مستمرة.

وكانت الكويتية قد كشفت مسبقا في شهر مايو الماضي عن خطتها للتعامل مع الرحلات التي تم الغاؤها بسبب قرار الغاء الرحلات التجارية من والى مطار الكويت، في ظل اجراءات مواجهة انتشار «كورونا»، حيث اوضحت ان رحلات «الكويتية» الملغاة، او الرحلات الجوية الخاصة التي لم يتم تشغيلها بالفترة من شهر يونيو الى شهر اكتوبر 2020، سيكون بامكان العملاء استرداد، او اعادة اصدار، او اعادة توجيه التذاكر، دون غرامات بغض النظر عن تاريخ اصدار التذاكر.

