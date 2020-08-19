«أوابك» و«ضمان الاستثمار» يعززان التعاون المشترك

مال وأعمال

عقدت الامانة العامة لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» اجتماعا مشتركا مع وفد من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهم. وقالت «أوابك» في بيان صحافي ان الاجتماع تناول موضوع التعاون في مختلف المجالات وكذلك الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، مشيرة الى انها من الخطوات الايجابية التي تصب في مسار تعزيز التعاون بين المؤسسات العربية في المجال الاقتصادي. واضافت ان الاجتماع الذي عقد بحضور كل من الامين العام لمنظمة «أوابك» علي بن سبت والمدير العام لـ«العربية لضمان الاستثمار» عبدالله الصبيح بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الابحاث والدراسات الاقتصادية. وذكرت انه تم تبادل وجهات النظر تجاه التطورات الاقتصادية الجارية على الصعيدين العربي والدولي. ونقلت عن الامين العام للمنظمة علي بن سبت قوله ان «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تعتبر مؤسسة رائدة في مجال التغطية التأمينية ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية في المنطقة العربية». واعرب بن سبت عن اهتمام المنظمة وحرصها على تعزيز التعاون بين المنظمات العربية والدولية.