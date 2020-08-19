الحياة دبَّت في أسواق البلاد وشوارعها

وطن النهار

مع دخول المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية فجر أمس الثلاثاء تنفس المواطنون والمقيمون الصعداء، وظهرت على ملامحهم امارات الرضا والارتياح، بعدما بدت في الافق علامات مبشرة تقطع بان الفرج قريب، وبان جائحة كورونا في طريقها الى الزوال. فمنذ منتصف يوم أمس وإلى ما قبل دخول وقت الحظر بقليل عاد الزبائن الى المطاعم يأكلون ويشربون وان كان ذلك مع مراعاة كل الاجراءات الاحترازية التي حرص عليها أصحاب المطاعم والعاملون فيها فضلاً عن الرواد انفسهم الذين تفاوتت أعمارهم، واختلفت مشاربهم، لكن القاسم المشترك بينهم هو الفرحة بالعودة إلى طاولة الطعام، فرحة من قبل أصحاب المطاعم بدوران عجلة المبيعات، من قبل الزبائن بالحصول على ما يشتهون. وفي محال الحلاقة، وبعد مضي ما يزيد عن 5 أشهر على اغلاقها ظهر الزبائن على استحياء، فلم يدخلوا الى تلك المحال الا واحداً اثر اخر وبعد الحصول على موعد مسبق حتى لا يكون في المكان غير زبون واحد او اثنين على اقصى تقدير. وظهر الحلاقون يرتدون الكمامات وفوقها الحواجز البلاستيكية الشفافة زيادة في الحرص على عدم التقارب الذي أوصت به السلطات الصحية.

أما الزبائن فكانت وجوهم مغطاة بالكمامات وايديهم بالقفازات خوفاً على أنفسهم وعلى غيرهم من المواطنين والمقيمين.

ولم يكن المشهد مختلفاً في المقاهي الا في منع تقديم الشيشة، وهو ما جعل الاقبال عليها ضعيفاً وخافتاً، إذا اعتاد زبائنها على ان المقاهي والشيشة صنوان لا يفترقان، لكنهم لايزالون يمنون الانفس بفرج قريب يجعل الشيشة في افواهم كما كانوا يفعلون قبل «كورونا» الذي قلب الحياة رأساً على عقب.

أما وسائل النقل العام فعادت اليها الحيوية، وبدأت مركباتها تجوب الشوارع، وتنقل الركاب من مكان الى مكان شريطة ارتداء الكمامات والقفازات، فلا مكان لمن لا يلتزم بها، ولا تهاون مع أي سائق اذا تخلى عنها أو نسى وضعها على فمه وانفه ويديه.

وفي محال الخياطة كان المشهد مبشراً اذا زارها عدد لا بأس به من المواطنين والمقيمين وهم يحملون الخام، ويضعون انفسهم تحت امرة «معلمي الخياطة» لأخذ القياسات وسط الاجراءات الاحترازية المعروفة.

