سفارتنا في المنامة: عزل ذاتي 10 أيام للقادمين

وطن النهار

دعت سفارة الكويت في مملكة البحرين المواطنين الراغبين بالسفر الى البحرين إلى ضرورة ‏اتباع التدابير الاحترازية الصادرة عن السلطات البحرينية في ‏مكافحة انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وقالت السفارة في بيان صحافي: «سوف يتم اخضاع جميع المسافرين الذين تنطبق عليهم اجراءات الدخول الى البحرين كاجراء احترازي لاختبار الكشف عن فيروس (كورونا) على نفقتهم الخاصة بالاضافة للعزل الذاتي لمدة 10 ايام».

واكدت انه سوف يتم السماح لدخول البحرين لكل المواطنين البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين ممن يحملون تأشيرة او اقامة سارية المفعول دون الحاجة الى اذن مسبق.

واوضحت انه يتطلب على الزوار الذين بحاجة الى تأشيرة دخول للبحرين التقدم بطلب الحصول على التأشيرة عن طريق (www.evisa.gov.bh) بشكل مسبق قبل القدوم اليها.

