الصالح: لا أخفي رأسي في الرمال ولا أتحايل على القانون

وطن النهار

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس على ثلاث رسائل واردة إليه، ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل قانون إقامة الأجانب إلى لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية للارتباط وفقا للمادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس (لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة المواطن أحمد الظفيري) النائب محمد الدلال يطلب فيها تمديد عملها إلى نهاية دور الانعقاد الحالي.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب حمدان العازمي يطلب فيها أن تعد الحكومة التقرير ربع سنوي والذي يتضمن عدد القضايا المحالة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» والإجراءات المتخذة في كل قضية على حدة والأدلة التي تمت على أساسها إحالتها إلى النيابة العامة وعرضه على مجلس الأمة.

كما وافق وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي على دمج الاستجواب الموجه إليه من النائب الحميدي السبيعي مع الاستجواب الموجه إليه من النائبين د. خليل أبل ود. عودة الرويعي ومناقشتهما في وقت واحد كما طلب تأجيل المناقشة.

وناقش مجلس الأمة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته المقدم من النائب شعيب المويزري بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

افتتح الرئيس الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا، وتلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين، وبيان بشأن مدى التزام النواب بحضور اجتماعات اللجان. وانتقل الى المصادقة على مضابط الجلسات السابقة.

عادل الدمخي: في صفحة 49-50 من الجلسة الاخيرة نسب العضو المحترم مبارك الحجرف كلاماً الى سمو الامير في معرض كلامه عن تحصين رئيس الحكومة السابق، «لو بلغ عشرة سأحله»، وهذا لم يحصل في جلساتنا مع سموه، الا اذا كانت هناك جلسات اخرى حضرها الحجرف، وبكل الاحوال لا يجوز النقل عن سمو الامير دون اذن، واطالب بشطب كلامه، وانا قلت سابقا ألا تحصين لرئيس الحكومة السابق وسبق لي ان وقعت على طلب طرح الثقة في احد استجوابات رئيس الحكومة السابق.

الحجرف: كنا 13 نائباً وكنت حضرتك الاخ الرئيس موجوداً، وكان هذا على مرأى الجميع، وان كان الامر غير حقيقي يا ليت نسمع شهادات الـ13، وانا قلت كل شيء بشفافية ولم اضع شيئاً تحت الطاولة واطلب شهادة الاخ الرئيس والبقية.

الرومي: الاخ الرئيس هذا الموضوع الذي قاله الحجرف ليس بمجهولاً، بل انتقدت الامر وقلت لا يجوز وهناك صفقات، بل حصلت فعلا اعيدت الجناسي وسحب الاستجواب وهذا العمل المعيب، وكانت الاستجوابات كانذارات شيء مقابل شيء.

الوزير مبارك الحريص: مقام سمو الامير لا يخضع للتجاذبات السياسية، ومن هذا المنطلق الدستوري، نطلب شطب كل ما نسب لسمو الامير.

الدمخي: انا اؤكد وبشهادة الكثير من الحاضرين وانت الرئيس قلت لم يحصل ذلك، وقلت في حينها لا تحصين لرئيس الحكومة ووقعت مع طرح الثقة باستجواب حمدان العازمي.

الحجرف: انا اؤكد على ما تم وانا كنت على عهدي ووعدي مع سمو الامير الى نهاية المطاف، والله على ما اقول شهيد.

الغانم: انا كنت موجوداً وصرحت بما حصل، وكان في كلام ووعد لسمو الامير اذا عادت الجناسي فلن يكون هناك استجواب لرئيس الحكومة.

> ووافق المجلس على شطب ما نسب من الحجرف عن سمو الامير

العدساني: حين ذكر الدمخي ان اموالاً دفعت للترويج للاستجواب، اؤكد ان الكلام عارٍ عن الصحة، ومن يريد الوقوف مع الوزير حقه انما التأليف نتحفظ عليه.

الحجرف: يسيئني ان الناس في السر غير العلن.

الدمخي: انا اكرم الاخ رياض عن اي دفع، وانا شاركته باكثر من استجواب، وكل استجواب يستغل، وهناك من استغل استجوابه، والاتهام غير موجه له.

العدساني: ان كان في رأي، يجب استبعاد الجهات غير المعنية، فلا عدالة بحديث البعض البعض.

الدلال: المداخلات لا شغل لها بالمضبطة، والان دخول في المواقف.

بدر الملا: جلسة طرح الثقة كتب فيها شيء مختلف عما ذكره الاخ العدساني، وانا محامي «كي اف اتش كابيتال» ومنذ ان اصبحت نائبا لم احضر لهم اي جلسة، وتنحيت منذ خمس سنوات.

الغانم: تنويه للاخوة النواب من لم يأخذ فحص الدم اتمنى اجراؤه والاخوة المختصون متواجدون بجانب القاعة.

الرسائل الواردة

وانتقل المجلس الى بند الاوراق والرسائل الواردة.

وجاء في كشف الأوراق والرسائل الواردة 3 رسائل جاءت كالآتي:

- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون بتعديل قانون اقامة الأجانب الى لجنة تنمية الموارد البشرية للارتباط وفقا للمادة (99) من اللائحة الداخلية.

- رسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري يطلب فيها تمديد عملها الى نهاية دور الانعقاد الحالي.

- رسالة من النائب حمدان العازمي يطلب فيها أن تعد الحكومة تقريرًا ربع سنوي يتضمن عدد القضايا المحالة الى هيئة مكافحة الفساد والاجراءات المتخذة في كل قضية على حدة والأدلة التي تم على أساسها احالتها الى النيابة العامة وعرضه على مجلس الأمة.

علي الدقباسي: بخصوص الرسالة الاولى، ازمة «كورونا» كشفت ان بعض الاجانب مؤثرون على ميزانية الدولة وارهقوها، والنهج الحكومي الجديد بمحاربة الفساد كشف ان اسيوياً يتاجر بالبشر واخر يقيم حفلات حمراء واخر يدفع الرشاوى، واليوم انتشرت جرائم متعددة من الفساد من بعض الاجانب لا كلهم، والكويت بلد العرب وتحترم حقوق الانسان والمقيمين من الاشقاء العرب والاصدقاء في العالم، ونحن فخورون اننا دولة تشعر المقيم بالامن والامان، واليوم يتطلب قانوناً يوقف اساءة الاجانب للبلد وافسادها. ويجب اعادة ضبط الميزان. ولا نقبل ان تكون الكويت وجهة لغسل الاموال من قبل الاجانب بالتعاون مع مواطنين باعوا انفسهم من اجل الثراء، ونؤكد دعمنا للحكومة في محاربة الفساد وغسل الاموال.

حمدان العازمي: المقصود بالرسالة الواضحة ان نحاط بالقضايا المحالة الى النيابة من جهاز نزاهة والتي تم حفظها، والكويت اكثر دولة بالجهات الرقابية ولديها 7 قوانين لمكافحة الفساد ومع الاسف ان اغلب القضايا يتم حفظها. واليوم يجب الحزم بمعاقبة الاجانب وشركائهم المتورطين في غسل الاموال، والقانون على الجميع دون النظر الى الاسم والعائلة بينما نحن نسير العكس سواء للشيخ او التاجر لكن عليهم تحمل ما اقترفوه من اساءة للبلد.

صالح عاشور: الرسالتان الاولى والثالثة، لهما اهمية خاصة، وعلى رئيس الحكومة الوقوف على الملاحظات المهمة، وكان يجب ان تقدم الحكومة مشروعاً بقانون حكومي بشأن اقامة الاجانب لقلب الهرم الى 70% كويتيين و30% اجانب، والواقع اليوم نتيجة القرارات الخطأ، ونتمنى من الحكومة تقديم مشروع القانون لان لديها الاحصائيات والارقام. هناك اعداد كبيراً من الاجانب تصرف عليهم مبالغ طائلة لا داعي لها، واكثر من 15 الفاً غير كويتي يراجعون الطب النفسي، وهل لدينا هذه الطاقة لمعالجتهم واخرون يراجعون مركز الادمان، وهل هؤلاء مسؤوليتنا ام انهم مسببون للجرائم والمشاكل ودولهم اولى بحل مشاكلهم، ونحن بحاجة الوافدين في امكان معينة لتطوير البلد لا من استقدامهم من اجل علاج مشاكلهم النفسية. ويجب السماح للكويتي بجمع وظيفتين، ولا يجوز ذلك وآن الاوان لاتاحة استغلال الفرد وقت فراغه، خاصة اذا لديه امكانات مالية وفكرية وعلى الحكومة الاعتبار لذلك. ومع تنوع قطاعات الرقابة ومكافحة الفساد الا ان عناوين الصحف مستمرة في نشر قضايا الفساد وثبت ان اختيار المراكز القيادية في البلد غير موفقة.

التركيبة السكانية

اسامة الشاهين: الرسائل في غاية الاهمية، واؤكد على رسالة اقتراح التركيبة السكانية، ونقول القضية في غاية الاهمية نعم يجب اصلاح التركيبة ووضع نسب للجنسيات نسبة الى الكويتيين، ونحن في لجنة الموارد البشرية نرحب باحالة الاقتراح الينا، ولدينا 7 تشريعات واذا احيل هذا الاقتراح سيكون الثامن، وانوه ان الحكومة لم تقدم مشروعاً بقانون واكتفت بمرئياتها ووعدتنا بالحضور لتقديم رأيها على كل مادة، ورسالة الاخ العازمي مؤيدة ومطلوبة لكثرة قضايا الفسادة وتنوعها، ونشكر الجهود الحكومية، وعلينا رقابتها وعليه تقديم التقرير لان قضايا الفساد تتدهور، واصبحت كل الجهات الحكومية وهذه القاعة غير محصنة من الفساد، ويجب احاطة الرأي العام لانه السلطة الوحيدة التي لم تلطخ بالفساد في ظل شبهات الجهات الاخرى بالدولة. والان يجب توفيق احكام قانون هيئة الشراكة مع الشريعة الاسلامية واذكر اللجنة المالية ان هناك صفة استعجال لتشريع تعديل قانون هيئة الشراكة، ونحن مقبلون على اكتتاب المدن العمالية والشقايا للطاقة المتجددة ومشروعات اخرى ويجب ان يتاح فيها خيار الاكتتاب وفق الشريعة الاسلامية.

الدمخي: اليوم نحن فعلا بحاجة الى ان نقف بجدية ازاء التركيبة السكانية، فهي خطر امني واقتصادي واجتماعي، ونحن مخترقون امنيا، وعلى الحكومة دور كبير جدا وتقديم خطة واضحة لقلب الهرم السكاني الذي اثاره رئيس الحكومة. ونحن بحاجة للجنة تحقيق برلمانية لتقصي تجارة البشر والاقامات. والان يجب الجدية في التعامل مع قضايا الفساد وغسل الاموال ولن نقبل اي حفظ للقضايا ويجب محاسبة من اخفقوا في حفظ سمعة الكويت ومن عرضوها للاساءة دوليا.

عبدالله الكندري: الناس تسأل تقول لا نرى المحالين الى الجهات الرقابية في السجن نقول اهم ان السبب عدم اكتمال الاوراق والمستندات وهنا يكمن الفساد، وهناك تجاوزات صارخة في نادي الكورنيش الصحي على البحر والمشروعات السياحية وهذا في تقرير وزارة المالية من قبل الشركة المتعاقد معها، والسؤال من المستفيد في وزارة المالية من عدم احالة هذا الفساد الى النيابة، ونقول اي لعب يحدث من قبل المشروعات السياحية ورئيسها؟.

> ووافق المجلس على الرسائل الواردة.

الهاشم: الاخ الشاهين تحدث عن تكليف اللجنة المالية، بشأن تعديلات قانون هيئة الشراكة وتأسيس شركات لتوليد الطاقة، اللجنة كانت تشتغل طوال الفترة الماضية ولكن بطاقة غير كاملة بسبب احداث «كورونا»، ونحن غير متأخرين وسيدرج الامر ضمن جدول اعمال اللجنة في اجتماعها الاحد المقبل.

العرائض والشكاوى

وانتقل المجلس الى بند العرائض والشكاوى للتنويه عنها بموجز يتلوه الامين العام علام الكندري.

ووافق المجلس على تأجيل بند الاسئلة الى جلسة الغد (اليوم).

وانتقل المجلس الى بند الاستجوابات، اولا استجواب وزير الداخلية من قبل النائب شعيب المويزري من ثلاثة محاور.

الغانم: الاستجواب اجلت مناقشته بالجلسة الماضية، فهل يرغب الوزير مناقشته اليوم ام يطلب التأجيل بقرار من المجلس.

وزير الداخلية: انا موافق على اعتلاء المنصة، واطلب موافقة المجلس لادخال الفريق الفني.

ووافق المجلس على ادخال الفرق الفنية لكل من الوزير والنائب.

اقر المجلس على مبدأ وجود الارتباط بين استجوابي وزير التربية، وسط رفض 6 نواب فقط.

وافق وزير التربية على ضم الاستجوابين باستجواب واحد، وطلب التأجيل لحين الجلسة المقبلة 1 سبتمبر، ووافق المجلس على ذلك.

عدنان عبدالصمد: قانون مخاصمة القضاء اعيد المرسوم على الرغم من موافقة الحكومة، والان يفترض عرضه، على اعتبار مضيه في حال حصوله على الثلثين واتمنى تحديد جلسة له حسب المادة 66 من الدستور.

الغانم: كلامك صحيح الاخ عبدالصمد، هناك طلب بهذا الشأن والحكومة لديها مشروع فاما ان ينجز قبل الجلسة القادمة او يعرض مرسوم الرد على التصويت بالجلسة المقبلة.

استجواب الصالح

شعيب المويزري: هذا الاستجواب يشهد الله اني قلت فيه لثمانية نواب انني لا احب التطرق لموضوع يتعلق بشخصيات لها ارتباط اسري بالوزير، ولكن وجود هذا الامر قد يضر اسرته الصغيرة، وآليت منه تقديم استقالته، وهذا المحور الذي اثيره يتعلق بتضرر عشرين ألف كويتي مروا على النواب في مكاتبهم، وهذا الموضوع هو من اتى به لنفسه. والمحور الاول والثاني والثالث فيه قضايا تمس الشعب الكويتي والدولة والجهة الرقابية الاولى في الدولة وهي المؤسسة التشريعية. والان امامنا محاولات تزييف للحقائق من الوزير وايهام الشارع انه بطل ووزير شعبي في الداخلية، واول ما يجب ان يعرفه الشعب ان هذا الوزير لم يحل اي قضية فساد، بل ان الصندوق الماليزي موجود لديه منذ 2016 حين كان وزيراً للمالية ولم يأمر وحدة التحريات المالية باداء دورها بل قام بالتعتيم عليه.

وقال: ولم يأمر الوزير جهاز امن الدولة بتحويل هذا الملف الى وحدة التحريات المالية باي مخاطبة رسمية، بل ان الاحالات تمت من قبل وحدة التحريات المالية، والوزير الصالح يوهم الناس بانه يقوم باحالة شيوخ ومتنفذين في قضايا الفاشنستات وسواها، وكذلك في امر النائب البنغالي وايهامه الناس بينما كل الاحالات تمت وفق طلب النيابة العامة، اما الوزير فهو يريد ان يصنع بطولات وهمية، ونحن اليوم امام شخصية مشبوهة بالفساد.

وقال: الوزير يستخدم شركات تسويق خارجية للترويج لذاته، وانا لا خلاف شخصياً لي معه، إنما خلافي مع ادائه والشبهات التي تطاله، وبعض ضباطه تدير حسابات وهمية، وتتهجم على الدولة والاعضاء، وتجير اجهزة الداخلية لمصالحه شخصية، والمناقصات التي احيلت الى النيابة في عهده كان مجبوراً بها لانها حملت توصية من لجان التحقيق، وكان يحاول التستر على الملف الاخير.

ولفت: اقول للوزير انس الصالح لا تتردد من اثارة اي شيء يخص المويزري. واستعرض المناصب التجارية التي تعاقب عليها الوزير وعددها 13، مضيفا: نحترم ادوار التجار الشرفاء التاريخية والتجارة لا تعيب الفرد، وهذا الوزير عبث بالجداول الانتخابية في الدائرة الاولى اذ تم تسجيل 31 ناخباً بمسكن واحد في الرميثية من اسماء عوائل مختلفة، وهذا عبث تدميري للارادة الشعبية وسط صمت الوزير وعدم تحصينه للكشوف، وهناك إحالة 85 ناخباً من عوائل مختلفة على سكن واحد في بنيد القار وبقطعة غير واردة، وهو مسؤول عن القيود وان كانت بسنوات سابقة عليه وكان عليه معالجة الجداول وتنقيتها قبل فترة التحصين السنوية، لافتا الى حالات مشابهة في ضاحية عبدالله السالم والفيحاء والشامية والقادسية وابرق خيطان والصديق والشهداء واليرموك والعديلية وخيطان الجديدة والجهراء والفردوس والفروانية والمنقف والقرين والفحيحيل. واستشهد برأي الباحث صلاح الجاسم حول عملية التسجيل ونقل الاصوات عن الانتقال غير المشروع وقوله ان هناك نسبة تسجيل خطأ غير مشروع وهذا خلل في جداول الناخبين وهناك 400 اسم لها نقل غير مشروع وننتظر الحسم القضائي.

الإرادة الشعبية

وقال: هل يقبل النواب تزوير الارادة الشعبية لاجل متنفذين لانجاح من يريدون من اجل التحكم بارادة الشعب، على الاقل يسقطون واحداً من كل دائرة لا يريدون وصوله وانجاح اخرين يرغبون به.

واوضح المويزري: ان الوزير أساء استخدام السلطة وتعسف بها، اذ إن المباحث تروع الناس باتصالات واستدعائهم، مستغربا اهمال الحق القانوني للافراد بارسال خطابات بلاغ رسمية الى الافراد موضحة التفاصيل، لافتا الى احتماليات ابتزاز الافراد بايعاز وضغوط من نواب او متنفذين وتواطؤ عناصر امنية فقط لان الافراد ينتقدونهم بتغريدات او تدوينات، والوزير اعترف بهذا الخلل وذهب لجمعية المحامين وتعهد بتطبيق القانون وهذا قبل خمسة ايام، لافتا الى انهم يتصلون بالافراد منتصف الليل ويطلبون حضورهم الفوري الى التحقيق دون بلاغ وايضاح رقم قضية وتحديد المعني بالتحقيق معه.

ولفت بقوله: اجهزة الداخلية تستخدم التعذيب مع الاشخاص ومطاردتهم واختطافهم، مستعرضا صوراً لاحد الافراد مكبل اليدين والرجلين في احدى غرف المباحث الجنائية، وفيديو اخر لاحد المحامين الذي يعلق على ما يثار عن اختطافه وممارسة عناصر الداخلية عملية اقتياده وتعصيب عينيه والقاء القبض عليه بالشارع بعد مطاردته وتتبعه ومحاولة مضايقته بالسيارة في الشارع وتعريض حياته للخطر واصفا الوضع بمحاول اختطاف، وقال انا محامي احد الاطراف المتضررين من النصب العقاري المترافعين بمطالب مالية ضد احد اقارب الوزير مرجحا ان يكون هذا سبب المضايقات. واستعرض المويزري: فيديو احد الافراد البحرينيين الذي يطالب بالافراج عن ابنه المحبوس بسجن الابعاد مثيرا لوضع قيد امني عليه حين ود زيارة ابنه الشاكي على قريبة الوزير.

النصب العقاري

وقال: هناك تربح من الوزير على خلفية قضية النصب العقاري، اذ استخدم نفوذه حين كان وزيرا للمالية والتجارة لعدم اطراء اسم قريبته ضمن متهمي النصب العقاري في التحقيقات واحالة الملفات عبر الاجهزة الحكومية، مشيرا الى موافقات تلك الاجهزة ايضا في تلك الفترة عبر تعديلات عقود التأسيس والشركاء للشركات التي كانت فيها قريبته، معلقا: وان حفظت القضية على قريبته من المحكمة فهذا بسبب ادوار الوزير في التستر عليها بالاحالات والتغييرات المذكورة، لافتا الى ان النيابة استدعتها للاستدلال عن اسباب استبعادها في التحقيقات، مستعرضا اوراقاً رسمية من الخارجية والجهات الدبلوماسية الكويتية والاميركية في البلدين تثبت علاقة قريبة الوزير بالشركات المدانة والتي تدعي قريبته ان لا علاقة لها بها،متحديا الوزير بالطعن فيها وان تم سأراسل تلك الجهات ووزير الخارجية ورئيس الحكومة لاستفتاء صحتها. واستعرض المويزري: فيديوهات حديث المواطنين عن النصب العقاري.

واشار: بحسب المادة 131 من الدستور تربح بمناقصات من عدة جهات حكومية بـ 70 مليون داخل الكويت خلال 8 سنوات لشركات اقاربه، بخلاف القطاع النفطي وهذه اجابة منه على سؤال برلماني لما عرف يقيني بهذه الشبهات، ولا يقول ان هذه شركات والده الله يرحمه او اخوته بل هو صاحب الشركة، هذا فضلا عن مشروعات في العراق وسويزلاند والسودان وبنغلاديش ودول اخرى باستغلال نفوذه كوزير في حكومة الكويت، والان لديه 156 مليون دينار زامنت مناصبه الوزارية داخل الكويت وخارجها، وكل رد منه لدي عليه 10 ردود.

وقال: كل القيادات التي يقوم بها الوزير لافراد مشبوهين، بدليل تبعات اعمال هؤلاء بشبهات فساد، داعيا رئيس الحكومة لتتبعه، وانا لا اقصد اصدقاءك بالمودة والميانة الاجتماعية، انما اصدقاؤك الذين يوعزون لك لاتخاذ قرارات ما لاستحكام نفوذك، كمن يقومون باثارة شبهات على نواب بالابتزاز عن تضخم حساباتهم، من اجل السيطرة على نتائج استجواب الوزير براك الشيتان او استجوابه هذا.

وبين: وصلنا لحال سرقة ملف النيابة من اجل مصالح الوزير، وتهديد مواطنين بالتهجير الى تركيا عبر من عينهم من قيادات في امن الدولة.

المويزري: الوزير يضلل الناس يأخذ محور استجوابه ويحيل نفسه الى النيابة، في محاولة للضحك على الذقون من اجل حفظ القضية وهذه عملية معروفة قام بها وزراء غيره وحفظت بلاغاتهم عن انفسهم، او قام بها من اجل الرجوع علي ومحاولة سجني مستقبلا، وهو شيء لم يقم به رئيس حكومة ولا شيخ، واقول له دافع عن نفسك امام الرأي العام فالناس تتوجه بالدعاء عليك.

وقال: ديروا بالكم على الشعب الكويتي ولن نسكت عنك، وانا اصنفك وزيراً فاسداً ومفسداً، واعتقد ان رئيس الحكومة يعلم بفسادك، وانت تضرب الوزراء الذين لا يوافقونك الرأي، وبتخاذلك توجهت الانظار الى الكويت الى انها محطة غسل اموال وتجارة البشر بسبب الفاسدين الذين كان وراءهم هذا الوزير، وعلى رئيس الحكومة ان يقرر ان يختار اما الكويت او الفاسد، وانتم اسرة حكم اخترناهم عن ايمان وشرعية دستورية.

واوضح: الوزير يضلل بخصوص البطاقة المدنية بان تطبيق بطاقتي يغني عن البطاقة الفعلية وانه فعال، وبعدها بيوم تخرج المعلومات المدنية ببيان اعتذار عن تأخر اصدار بطاقات الافراد، وهو مصداق لما اثرته بتغريدة اثارت حفيظة الوزير، وهدف الوزير في كل ما يقوم به اذلال واضعاف العلاقة والثقة بين الشعب والاسرة الحاكمة.

الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة، لصلاة الظهر.

الوزير أنس الصالح: نحمد الله وهو واجب الحمد علينا جميعا، اننا نعيش في الكويت بلد الامن والامان والحرية، اولا اترفع عن الاساءات التي وردت في الاستيضاح والمرافعة الحالية، احتراما وحشيمة لقاعة عبدالله السالم، وهو ما يعتقده خاطئا الاخ المستجوب بانه تجريح سياسي وهو بعيد كل البعد عن الخلق السياسي، واليوم الاستيضاح يحتاج استيضاحا اخر، وهو يؤكد مخالفة مقدم الاستجواب نصوص الدستور واحكام المحكمة الدستورية، وهو يعتقد اننا في ساحة معركة وصراع، ونحن امام عمل برلماني له قواعد تحكمنا، والاستجواب محاكمة متوازنة عادلة بوقائع واضحة من الاتهامات واجب ان يطلع عليها الوزير لتقديم دفوعه وردوده من اجل اصدار اعضاء المجلس احكامهم بيقين بعد ثبوت القرائن، الاخ شعيب امعن الانحراف عن غاية الاداة الرقابية واساء لها، وفي المحور الاول بعنوان التربح من المنصب الوزاري، وساق اتهامات فيها اساءة لسمعة اسرتي واهلي، بدليل تكراره عبارة فاسد فاسد مفسد وآثرت السكوت حشمة للاعضاء، وانت طعنت في ذمتي وبالنسبة لي هذه كبيرة وقاسية، ويفترض على المستجوب ان يتحقق من الافتراءات قبل ان يسوقها على المجلس، وخلال مزاملتي للاعضاء انا تشرفت فيهم انا اسأل واقول ان التجارة لم تكن جزاء من حياتي او انكرت علاقات عائلتي وهل اخفيت او انكرت علاقاتي، علما ان كل هذا مذكور في الذمة المالية لدى نزاهة، وانا لم اخف رأسي بالرمل ولم اتحايل على الدستور والقانون انما التزمت حرفيا حين رأيت احتمالات تعارض المصالح، وآليت احكام الدستور، والاخ لا يعرف المذكرة التفسيرية للدستور بشأن المادة 131 فالدستور حرم ممارسات محددة ولكن ذكر ان هذا النص لا يمنع ان تكون للوزير اسهم او حصص في شركات لها شخصية معنوية، علما بأن هذا النص كان محل جدل في المجلس التأسيسي وبالمجلس الاول الذي شكل لجنة لتفسير هذا النص، وقدمت اللجنة تقريرها في سنة 1966 وقالوا انه ليس بالامكان وضع تفسير جديد عدا ما ورد بالمذكرة التفسيرية وخلاف ذلك يعتبر تعديلا عليه، وان كان الاخ لا يكتفي فأقول له ان الخبير الدستوري عثمان خليل والمستشار حبيب رأفت قالا ان المادة 131 لا توجب التخلي عن ملكية رأسمال الوزير قبل توليه الوزارة، والدكتور عثمان عبدالملك قد قال في كتابه 153 لا يمنع ان يكون للوزير اسهم او سندات، والدكتور عبدالفتاح حسن قال في صفحة 319 من كتابه ذات الرأي، والاخ محمد المقاطع قال ان تملك الوزير اسهما جائز دستوريا وتعاملها مع الدولة ليس محظورا او تربحا، كما اكد جواز ذلك الدكتور محمد الفيلي، وهنا اصبح السند الدستوري لي سليم، مستعرضا استقالاته من مناصبه فور توليه الوزارة.

اتهامات بلا أدلة

وقال الوزير: الغريب ان المستجوب تجاوز المذكرة التفسيرية التي تبين سلامة موقفي واتهمني دون تحقق، وهو مرة في تجربة مقاربة ضرب السمعة دون دليل قبل سنوات، مستعرضا فيديو يدافع فيه المويزري عن نفسه وشركات اخوته في قضية الانابيب واستيائه من محاولات اساءة السمعة ودفاعه عن اخوته وما حكاه عن شعوره بالظلم، وهو اليوم يمارس نفس الدور باستجوابه دون ادلة وذكر مناقصات واسماء شركات عائلتي، وانا اريد ان اوزع للنواب اسئلة برلمانية وجهها لي وانا اجبته بكل شفافية باعتباري مشرفا على جهاز المناقصات، وسأل الوزراء وردوا عليه بكل شفافية، وهذه الشفافية تبين اننا لا نخفي شيئاً وذكرت مناقصات شركات اقاربي ووالدي، ولكن اين تدخلي انا باقحام او ابعاد شركة، وكلنا اغلبنا اقاربنا يمتلكون شركات وقد تكون لنا اسهم وحصص فيها وهذا ليس عيبا ولا مخالفا للقانون، وهذا ليس مسلكي وتوجهي وانت اخترت الشخص الخاطئ بمحاولة الاساءة لسمعته، وكل المناقصات كانت مع جهات انا لا اشرف عليها، واخر مناقصة لتلك الشركات كانت في 2017 اي قبل اشرافي على جهاز المناقصات بسنة، وهذه معلومات انا زودتها له رغم انه لا مانع قانونيا امام هذه الشركات بالذهاب الى جهاز المناقصات الذي له قانون ينص على استقلاليته الكاملة وباقرار من مجلس الامة، وانا اقول لك قم واعطني معاملة او تعاقدا مباشرا او مزايدة.. ولو واحدة.

وقال: مشروعات صندوق التنمية الخارج تتم عن منافسة شريفة ويشرف عليها وزير الخارجية، وفي دور الانعقاد الماضي قدمت اللجنة الخارجية تقريرا عن المشاريع التي يمولها الصندوق او يشرف عليها في الدول الخارجية، وكل المجلس علم بذلك، وهذا سؤال النائب لوزير الخارجية بهذا الصدد وقد اتاه.

رأس الوزير

وافاد: في الجانب السياسي من المحور الاول.. هناك وضوح ومطلوب كرسي وزارة الداخلية وراس الوزير، لان هذا مجرم عند البعض ان يأتي مواطن كويتي لحقيبة الداخلية ويحارب الفساد ويتبنى ملف تجارة الاقامات وباذن الله سنقضي عليه، وهناك قانون اقره مجلس الوزراء امس واتمنى سرعة اقراره، وحين حركنا ملفات غسيل الاموال قضيت على كل الخطوط الحمراء وتكالبت علينا الحملات الاعلامية من اجل تنحيتنا وقسما بالله لن ننحني، وانا اعول عليكم جميعا الا تقفوا مكتوفي الايدي، وهذا يوم الحق والباطل ولا رمادي بينهما، في السابق اثار ضدي النائب محمد المطير مسألة تربحي من شركات وانا دعوته للذهاب ضدي الى كل الجهات الرقابية والقانونية بالدولة، ونفس الشركات ذكرها الاخ شعيب ولم يتغير شيء سوى انني اصبحت وزيرا للداخلية، متسائلا ان تربحي في اي مناقصة وكيف تدخلت وارسيت مناقصة هنا وقمت بزيادة اسعار هناك، وشركة سديم مصنفة اولى منذ 2009، واقاربي واقاربه لهم شركات ويدخلون بمزايدات عامة، لكن السؤال كيف يسوق الاتهامات ويطلقها؟ وانا لدي التزامات ادبية لدرأ الشبهات، وفي 11 من عام 2015 توليت حقيبة النفط بالوكالة وكانت هناك مناقصة لشركة الوالد - ربي يرحمه وراسية وانتهت كفالاتها قبل توليتي الحقيبة واخبرني الوالد بها وانا استشعرت شبهة تعارض المصالح، وبالتالي انا قمت بارسال كتاب للرئيس التنفيذي للقطاع النفطي وطلب فسخ هذا العقد درءا للشبهات، متسائلا هل هذا سلوك فرد يود التربح وهي مناقصة مقشرة وخالصة ولا تعتريها مخالفات ولا شبهات، وخلال توليتي حقيبة وزارة المالية كان هناك مناقصة لشركة المطاحن والوالد ربي يرحمه اعتذر عنها لذات السبب لتجنب شبهة تعارض المصالح، مستعرضا نص المادة 18 من قانون حماية الاموال العامة القاضي بمعاقبة كل من علم بارتكاب جريمة منصوص عليها بالقانون دون الابلاغ عنها، اما بلاغي انا قدمتها وطلبته كشاهد لتجنب ما يقول بأنني اريد سجنه، وهل تريد ان تحاكم وزيرا سياسيا ويستقيل ويبتهج بما تربح، واذا ما تلاحق الوزير وتضعه خلف القضبان ليكون عبره لغيره، وانا اقول له اذهب المستندات للسفار الاميركية والنيابة العامة وان لا تريد ذلك اعطني اياها انا اذهب بها واكفيك الشر.

وقال: في محور آخر هناك اتهامات حافلة للعناصر في قوة الشرطة من رجال ونساء واطلقها بعمومية وكنت اتمنى ان يخبرني بها لاقوم بتحركات اصلاحية، وادعاؤه ان عموم العناصر ترتكب الجرائم هذا مرفوض بل ان هؤلاء العناصر تتطلب التشجيع في هذه الظروف، والمتجاوزين حالات شاذة وقمنا بتحركات ازاؤها، والكل رأى ادوار الشرطة خلال ازمة «كورونا»، ونقطة العرق التي تسقط من جبينهم تسوى ماء الارض كله بالنسبة لي، وانا اقول لمصلحة من هذا التشكيك وما رسالتك، فرجال الداخلية هو اقرب لهم مني، وزاملهم سنوات عديدة وهو الآن اصبح نائب يهاجمهم، وكان عليه مساندتهم وتشجيعهم بدل سيل الاتهامات التي ساقها، والكويت في دستور وقانون ومجلس امة يراقب وهيئات مجتمع مدني وصحافة واعلام والكل شهد التزام عناصرها الامنية خلال ازمة كورونا في وقت كانت فيه دولة متقدمة تشهد مظاهرات احتجاجا على تعسف عناصر امنية تجاه الافراد. اما استدعاءات الافراد من قبل المباحث هذه هي منذ زمن في الكويت انما التكاليف الرسمية تأتي عند الاحالة للنيابة العامة، وفي حالات فعلا لا تبلغ بتكليف رسمي وصوبناها، ولا ننكر وجود تصرفات فردية تتجاوز الضوابط ولا نقبل بها اطلاقا ولنا اجراءاتنا لتصويبها وقدمت شكوات وقمنا باتخاذ اقصى الاجراءات القانونية ولم نتستر عليها واحلنا بعضها للنيابة، وانا اقول للاخ شعيب اين كنت عن هذه التصرفات قبل انس الصالح فهي اجراءات منذ ان كان هو ضابط في الداخلية او نائب بمجلس الامة فما الجديد الآن.. سوى المطالبة بكرسي الوزارة ورأس الوزير.

استدعاء الأفراد

واوضح: الاخ اخذ موضوع الاتصالات من اجهزة الداخلية بالافراد، بعد ما رأي ما رأى في السوشل ميديا ولكن بعد تحركنا بالاجراءات التصحيحية، ونعم التقيت جمعية المحامي لسماع ملاحظاتهم واستمعت لمطالبهم في تصريحاتهم التي ترمي الى تعزيز الشفافية، مستعرضا تصريحه الاخير بعد اجتماعه بجمعية المحامين وتأكيده حماية حقوق المحامي والافراد، مستعرضا ايضا فيديو اشادة اعضاء الجمعية بتعاون الوزير وتجاوبه، وكذلك استعراض بيان جمعية المحامين بالاشادة في جهود الوزارة بتنظيم الية استدعاء الافراد وانها خطوة قانونية دستورية انسانية، والمهم اتفاقنا على تشكيل لجنة مشتركة لحل اي مشكلات تجاوز او افراط في استخدام السلطة او اصدار قرارات تعوق اعمالهم، مستعرضا قرار تشكيل اللجنة، وهذه المواضيع تحركنا بها قبل تقديم المويزري استجوابه وهناك فرق بين من يود الاصلاح ومن يريد سواه، وانا تأتيني اتصالات النواب للفت انظاري لتصويب اخطاء او معالجة امور وانا اشكرهم لسعيهم للمصلحة العامة ليس كمن يسعى للتصيد والمصالح الخاصة، واليوم اسجلها تاريخيا ان هذه جهود مؤسسات المجتمع المدني ونسجلها لهم تاريخيا.

وقال: اساءني ما اطلقه الاخ شعيب من اتهامات لرجال الداخلية، واخذ صيغة من اتهام النيابة العامة لقلة من عناصر الداخلية واليوم هو اخذه وعممه على كافة منتسبي الوزارة، وانا لا اقبل ورجال ونساء الداخلية فخر وهم ابناؤنا، وقد ذكر بعض الحالات في مداخلته كالمحامي الذي روى الية خطفه بادعائه في حين هناك تكليف من النيابة العامة بامر ضبطه واحضاره، ثم عرض لنا واقعة احد الافراد المكبلين، وتبين الان ان هذه واقعة لشخص منذ 2016 والشخص محبوس هو واخر بقضايا اداب الاساءة لنساء، وهو يتكلم عن شخص بحريني عليه حكم ومحبوس و7 اجراءات منع سفر، والان النيابة قررت ابقاءه في سجن الابعاد لحين الفصل في حكمه، واول ما توليت وزارة الداخلية تزامن هذا مع زيارتي لرئيس ديوان المحاسبة، وكذلك مناقشتي مع لجنة الميزانيات الملاحظات بشأن ميزانية وزارة الداخلية ثم حللنا 80% من الملاحظات واطلع على ذلك رئيس ديوان المحاسبة ثم صرح بذلك رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد وهي شهادة نعتز فيها وقيلت لنا قبل تقديم الاستجواب.

واستعرض الوزير ادوار وزارة الداخلية في ادارة مراكز الايواء لقرابة 26 الف شخص من مخالفي الاقامات، كلهم الان غادروا البلد، مضيفا: كانت الفكرة ان نستفيد من هؤلاء الافراد وشكلنا فرق تحقيق معهم للوصول الى المتسببين بقضايا تجارة الاقامات وبدأنا نحيل للنيابة ونتخذ اجراءات، ولم نطمطم قضايا ولم توقفنا اسماء والقضايا كلها الان عند النيابة واهمها النائب البنغالي، وعدد القضايا 282 قضية، وعدد الشركات 417، واجمالي المتهمين 526 شخصا منهم 49 كويتيا و289 مصريا واخرين وهذه فقط ما رصدناه خلال كورونا، ونحن مستمرون ولن يوقفنا اي نفوذ.

وقال: هل هذه الشركات ذهبت من نفسها للنيابة ام ان النيابة هي من اجرت التحريات؟ لذلك انا اترك لكم التأمل.

العقود الانتخابية

وبين: يتهمني بتضليل ارادة الامة، وكأن لسان حاله يقول ان الداخلية لا شريف فيها، والاخ عرض القيود الانتخابية، والكل انتبه للتواريخ واحدها لعام 1980، وهناك ما هو متعلق 2002 و2018، والرقم الصحيح للعناوين الناقصة هو 37 الف قيد واكثر، وهذه المجموعة المقيدة قبل 2000، وحين كان التقييد يدويا، وسنويا تنزل القيود، واين حرص الاخ طوال السنوات الماضية، لماذا الان فقط اهتم ولماذا لم يقدم طعنا كالاخرين المشكورين، واول من اسندت لي حقيبة الداخلية قبل 8 شهور، وجهت بفحص القيود والتأكد من صحتها، ووجدنا 37 الف قيد بعناوين ناقصة، وطلبنا من المعلومات المدنية تزويدنا بالمعلومات واستكمال بياناتهم، لمعرفة من هم داخل او خارج الكويت او المتوفين، خاصة ان المعلومات المدنية بدأت اعمالها عام 1986 في حين ان هذه القيود ترجع بعضها لعام 1980، والمستجوب قال ان هدف هذه القيود هو العبث بالنتائج الانتخابية، وذكر اننا لا نلتزم بشطب المتوفين دوريا، ويقول كانت المفاجأة ان ما نشر في الجريدة الرسمية 10 مارس 2020 ويمثل شطب وفيات سنوات ماضية وكأنه يريد استجوابي عن اصلاح انا اقوم به، وهل هذا سلوك وزير يود العبث، وفي 2020 شطبنا ما يفوق 7 الاف بينما السنوات الماضية الثلاث شطب منها قرابة 5 الاف، ونحن صححنا اخطاء بشطب قرابة 5 الاف، وهو يتهمنا بنقل القيود للتأثير بنتائج الفوز بالانتخابات وكأنه يقول عن النواب هذا، بينما قرار الانتقال هو حق للناخب لا نتدخل فيه نحن كجهات حكومية، ويتم هذا النقل بطلب كتابي من الناخب وفق استيفاء مستندات معينة ولا سلطة للداخلية لمنع الناخب من ذلك، واخذنا اجراءات لضبط انتقال القيود الانتخابية، ففي 30 يناير 2020 صدر تعميم في هيئة المعلومات المدنية واصبح حضور صاحب العقار الزاميا، وعمم هذا القرار وتم العمل فيه وذلك لتجنب تسجيل اسماء عنوة على عقارات ما، وبعض البيوت قد تحتوي شقق، وفي حالات المؤجر يترك السكن وقد يحدث بطاقته،لا يغير عنوانه السكني، وبالتالي تتراكم القيود على العنوان هذا، ومواد القانون تقول ان على الناخب ان يذهب لتعديل موطنه الانتخابي، وهل كل الناخبين اليوم عنوانهم المدني يعكس قيدهم الانتخابي بالتأكيد لا، وكل الناس لديها ذلك وهو ايضا لديه ناس، واطلقت المعلومات المدنية خدمة اعلام وتنبيهات صاحب العقار بالمسجلين على عقاره لاتاحة فرصة التعديل له، وان سجلت الاسماء دون علم مالك العقار فله امران اما الذهاب للنيابة العامة لتقديم شكوى او الذهاب للمعلومات المدنية، وكل ما عملناه انعكس اليوم على عمليات التي كانت بمتوسط 7 الاف سنويا في السنوات الماضية انما بعد هذه الاجراءات اصبحت عملية النقل بـ 5 الاف عن سنتين، فهل احد يريد العبث بارادة الامة ويتخذ هذه الاجراءات الاصلاحية، وهناك شكوى عن تسجيل افراد على ارض فضاء وقامت المعلومات المدنية برفع شكوى الى النيابة العامة، وان كان هناك اتفاق على وجود عبث بالقيود فالحل لدى المجلس بتدخل تشريعي وسوى ذلك لن تكون اجراءاتنا محل رضا النواب.

علاقات تجارية

وقال: المستجوب امضى نصف ساعة وهو يقول قريبتي وانا اقول افا والله هل هذه الشهامة والرجولة، ويلمح الى زوجتي وذهب لأهلي لكونه لم يتمكن مني، وزوجتي لها علاقاتها التجارية مع اقاربها، وانا اقول محشومة يا ام ناصر وهي تتحمل عبء وجود زوجها كوزير، ولمح الى مسألة سرقة اوراق النيابة حول قضية تيماس وهي قضية لا ترابط فيها مع أعمالها، وزوجتي لها خلافات تجارية مع اشخاص مسجونين وأخذت القضية كل درجات التقاضي وفي اول درجة حكم المستشار نايف الداهوم بان لا علاقة بها والنيابة قد دعتها من باب الاستئناف وذهب الاستئناف والتمييز وارادوا الصاق اسمها غصب غصب، ما دخل مجلس الامة بقضاياها خارج الكويت، والنزول بالحديث له حد وانا بوسعي القيام بذلك واكثر والقول اكثر ولكن حشمة لكم لا استطيع وانا اقول محشومة ام ناصر وانتي شريفة وعفيفة وانا اتحمل العبء والحمد لله الذي اودعني الصبر والتحمل.

الهاشم: نحن نقول لك،، محشومة يا ام ناصر.

المويزري: هو الان يعمل على محاولة كسب التعاطف ولم يسرد دليلا واحدا لنفي شبهات الفساد.

شبهات صارخة

المويزري: انا اقول محشومين يا رجال الداخلية وان كان هناك فاسدون فهم القلة التي عينهم وكبرهم، وانا اقول لكم كيف يعمل هذا وكيف يستغل حسابات السوشيال ميديا لضرب الناس، وهذا الوزير امس يصدر تصريحات عدم تعرض من فترة الحظر لعبدالوهاب العيسى وحليمة بولند ولا دخل لهم بهذا الامر وما صفاتهم لمنحهم التصاريح، وانا اقول نعم كل الكويتيين لهم حصص بشركات وله اقارب يملكون شركات، وانا اتحداك ان تسرد لي شبهات مع مناقصات او تعاقدات اقاربي، ان تجيب لماذا شركاتك التي لها 27 سنة لم تبلغ تعاقداتها 10 ملايين وفقط مع وزارة الاوقاف، وبعد الوزارة بـ 8 سنوات تجاوزت تعاقداتها 170 مليون دينار مع كل الوجهات الحكومية، وخارج الكويت كان ولا مناقصة لهم وبعد المناقصة حازت شركاتهم 4 مناقصات.

وقال: كتاب المهندسين من النفط يقولون له استمر في ايقاف شركاتك وليس شركتك، وشكروه على خطوة ايقاف شركته، انما طالبوه بتعميم الامر على بقية مصالح وزير النفط واسرته الكريمة حتى بعد مغادرته الحقيبة الوزارية، والان اسألوه حين غادرت الوزارة الم تأخذ مناقصات وتعاقدات في الوزارة وجهات اخرى؟!.

واوضح: اقول لرئيس الحكومة انت في مركب غير مركبك والناس تنتظر منك ركوب هذا المركب واستخدام صلاحياتك ازاء الشبهات الصارخة.

وبين: الوزير قام بتعاقدات مع هيئة الصناعة سنة 2017 خلال وزارته والشركة كانت سديم وباسم انس الصالح، وهذه مخالفة للمادة 131 من الدستور، والله لولا الحشيمة لاقول لك كلام اخليك تمشي مفصخ وعريان امام الناس، وانا اقولك لك واجهني بأدلة لمحاسبتي لك عن ادائك الذي ورطت به 20 الف مواطن بالنصب العقاري وانت من افتتح احد معارضها.

وقال: يا رئيس الحكومة انت الان في عمق المسؤولية سابقا كنت وزير خارجية ومنشغلا بشؤون اخرى، وانت الان تعلم ان الحق يعلو ولا يعلى عليه، وان كان هناك نقطة سوداء في الحكومة فهذه هي امامك الان ولا يزيلها اكبر مطهر بالعالم، وهناك من قام بالداخلية من الضباط الذي دمر قرابة 60 الف ملف من بيانات انظمة نظم المعلومات بوزارة، ولم يحاسبه الوزير بل قام بنقله وعين احد اصدقاء اخوته مكانه ليدير اهتمامته.

الغانم ترفع الجلسة نصف ساعة لصلاة العصر

كذب وتدليس

وزير الداخلية: لا اضافة جديدة من المستجوب في المداخلة الثانية، ويتحدث عن عدم تقديمي دليل ببراءتي، انا اقول انت بين ادانتك لي بدليل فالدليل بينة على من ادعى، وتعبئة ترخيص من قبل كل الناس امر منطقي ومتوافر، وهؤلاء اعلاميون وامر طبيعي واصلاً المعاملة لا تدخل بشري فيها ويمكن لأي شخص استخراج تصريح عدم تعرض للذهاب لمستشفى او لاغراض اخرى، ثم ان استعراضك كتاب جمعية النفطيين امر فيه ثناء عليّ واشكره على ذكره، اما كتاب هيئة الصناعة فأنا طلبت منهم محو اسمي في 2017، ومسألة عودته للنصب العقاري اقول له انظر لتكتل متضرري النصب العقاري اذ نشروا تدوينه لهم للتو يؤكدون مشاركة حرمي معهم في التكتل للمدافعة عن قضاياهم، وذكر انني اتصل بوحدة التحريات وانني اتتبع النواب كل ما في الامر ان احد النواب اتصل بس واراد التثبت من مسألة ورود اسمه في التحريات فاتصلت واخبرته بعدم صحة ما يشاع ضده، وهذه الافعال افعال الاخ شعيب هو من ينبش عن الاوراق، اما مسألة الضابط ونظم المعلومات والبيانات الممسوحة فشكلت لجنة تحقيق واتت توصية وانا نفذت التوصية بنقله ثم احلته الى النيابة العامة، وقالوا لم يتم التثبت ان الفعل تم بتعمد وهناك ما تم استرداده من البيانات.

وقال: انا والله املك اسهم في شركات قابضة لكن لا امارس عملا اداريا في شركة سديم في عام 2017، وانا اهلي يملكون شركات ولديهم مناقصات كما هم اقاربك وكل الكويتيين وحلال عليهم، اما بقية حديثه هو مكرر وهو متنرفز واستمر في الشتائم التي لا ترقى للتعاطي معها، وحتى اختم لم يقدم دليلا واحدا عن التربح والتكسب، وكنت اتطلع لوفائه بوعده حين قال لهم شوفوا شبسوي فيه بالقاعة وبطلع اشكثر تربح وبطلع 140 مستندا عليه واخر شيء اخرج قيوداً انتخابية عن سنة 1989، وحط لكم واقعة الشخص المكبل عن عام 2016 ولم يذكرها في الصحيفة اعتقادا منه بمباغتتي واكتشفنا انه محكوم وعليه تهم اخلاقية.

واشار: صحيفة الاستجواب هذه امامكم، هل رأيتم استجوابا لوزير الداخلية، لا بل هذا استجواب شخصي اراد الهجوم على شخصي فقط ولم يكن لديه سوى تكرار الكلام في الساعتين، ووجد ان الشمس ما تغطيها المنخل وامش سيدا يحتار عدوك فيك، والمساس جروح ستبقى انما ما اثير واتهمت فيه ليس الا كذب وتدليس.

