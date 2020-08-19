تكتل متضرري النصب العقاري: المويزري تجاوز الحدود واستجوابه شخصاني

وطن النهار

استنكر منسق عام تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال حسن البحراني محاولة النائب شعيب المويزري زج اسم حرم وزير الداخلية في قضايا النصب العقاري، وذلك في استجوابه لوزير الداخلية أنس الصالح، معتبراً بأن هذا التصرف غير اللائق للضغط على وزير الداخلية تجاوز سافر لكل الأعراف والتقاليد والأصول التي جبل عليها المجتمع الكويتي.

وأوضح البحراني مؤكداً بأن حرم الوزير كانت ضحية كبيرة في قضايا النصب العقاري وأصابها من الضرر أكثر مما أصاب الكثيرين من المتضررين، مشدداً على انها وقفت مع تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال منذ البداية وكانت خير داعم له لإظهار الحق وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، ومبيناً بأنها أوضحت منذ البداية أيضاً كيف تم زج اسمها في قضايا النصب العقاري زوراً وبهتانا بكل جرأة ومسؤولية دون أن تتخلى عن مسؤوليتها الوطنية في المساهمة في الدفاع عن المتضررين في قضايا النصب العقاري.

كما أكد البحراني بأن اتباع الأساليب الملتوية في الاستجوابات ومحاولة استقطاب واستنزاف المشاعر للبعض بالكلمات الرنانة والتجرؤ غير المحسوب وتجاوز الحدود الأدبية والأخلاقية والمهنية لن تخفي من الحقيقة شيئاً أمام المجتمع الكويتي الذي عرف ويعرف حرم الوزير وعائلتها كلها والذين كانوا ومازالوا وسيبقون سنداً وذخراً وطنياً كبيراً عبر التاريخ.

وختم البحراني من باب أولى للمستجوب المطالبة بعمل وحدة التحريات المالية لإرجاع الحقوق للمتضررين.

مؤكداً بأن الدفاع عن حرم الوزير ليس دفاعاً عن شخصها وعائلتها مع كل الاحترام والتقدير لهما، ولكنه دفاع عن الحق ودفاع عنها كمتضررة مثل بقية المتضررين، مطالباً الجميع باحترام القضاء الكويتي وأحكامه وانتظارها وعدم الخوض في قضايا تم الفصل بها بالتمييز.

