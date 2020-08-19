41 نائباً يؤيدون موقف القيادة السياسية تجاه الحقوق الفلسطينية

وطن النهار

أصدر 41 نائباً وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بيانًا بالتأكيد على موقف ‎الكويت الثابت بمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتأييد موقف القيادة السياسية الشجاع والثابت تجاه المسجد الأقصى ومدينة ‎القدس والحقوق الفلسطينية المغتصبة. وقالوا في بيانهم: اننا كاعضاء في مجلس الأمة نجدد دعوتنا للحكومة بأن تؤكد على موقف البلاد شعباً وحكومة ومجلساً الثابت بمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

مستذكرين موقف البرلمان المستمر والمستقر ضد التطبيع بجميع اشكاله مع الكيان الصهيوني متضامنين مع الشعب الفلسطيني الصامد والثابت.

ان جرائم الكيان الصهيوني المحتل لا يمكن ان يلغيها او ننزعها من نفوس ابنائنا، ولا يخفف من فداحتها تطبيع، حيث ان هذا الكيان الغاصب مازال يرتكب ابشع الجرائم بحق البشر والشجر وحتى الحجر، فها هو المسجد الأقصى وما يتعرض له من اقتحامات وتدنيس، ومدينة القدس وما تتعرض له من تهويد وتزييف، والحقوق المغتصبة التي اقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية وقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

ان الشعب الكويتي بجميع اطيافه لن يقبل اي تراجع عن التزام حكومة بلاده بقضية العرب والمسلمين الأولى، وسيبقى يشد على يد القيادة السياسية في موقفها الشجاع والثابت - والمستمر باذن الله - تجاه القضية على مر السنين.

