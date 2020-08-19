وزير التربية: تقييم شامل لـ «التعليم عن بُعد»

وطن النهار

بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي اطلق معهد المرأة للتنمية والسلام اول من امس المنتدى الخليجي الافتراضي الاول التعليم عن بعد و ذلك عبر منصة زوم بمشاركة شخصيات متخصصة من جميع المؤسسات التربوية والتعليمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

افتتح الوزير الحربي المنتدى الذي اقيم تحت شعار «التعليم قاطرة التنمية» واكد ان وزارة التعليم العالي في بداية الامر تساءلت كيف نستطيع ان نواجه هذه الازمة، اما الآن فنحن نعكف حاليا على مراقبة التجربة ومتابعتها حيث نحتاج الى تقييمها من حيث مدى جودتها وصلاحيتها وعيوبها ومساوئها ولكن اعتقد انها كانت وسيلة ناجحة استطاعت ان تعيد حركة التعليم ومساعدة الانسان على عدم التوقف.

من جانبها، اكدت رئيسه المنتدى مدير معهد المرأة للتنمية والسلام د. كوثر الجوعان ان تأثير جائحة فيروس كورونا طال النظم التعليمية في العالم ونحن جزء منه ما ادى الى اغلاق المدارس والجامعات على نطاق واسع، مشيرة الى ان التعليم عن بعد له مزايا ابرزها توفير المادة العلمية للطالب طوال الوقت والسماح بالتواصل بين المعلمين والمتعلمين.

وقالت ها نحن اليوم في رحاب الكويت السلام نتواصل معكم ونحتضن المنتدى ليكون علامة فارقة باعتبار التعليم قاطرة التنمية في البلاد.

واشارت الى ان التجارب الناجحة التي يقدمها المشاركون في المنتدى تبرز مدى اهتمام حكوماتها بأهمية التعليم، مؤكدة ان مشكلة القبول المجتمعي لفكرة التعليم عن بعد ستزول لان الاجيال الحالية لديهم القدرة على التعليم عن بعد بفضل استخدامهما للتكنولوجيا في سن مبكرة.

وذكرت ان هذا الحراك التطوري نرمي من ورائه الى احداث كثيرة ولعل اولها بناء مجتمع المعرفة والاستثمار الذي يسهم في الرقي والتربية.

وقالت: نلمس ما تحقق من اهداف العملية التعليمية ونقول ان النقلة النوعية قد باتت قريبة المنال، معربة عن شكرها للمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي لتلبية هذه الدعوة والمشاركة في هذا المنتدى الافتراضي العلمي الاول والذي بلا شك يؤكد مدى ايمانك وايمانهم ان التعليم اساس نهضه الامم ومعيار تقدمها.

مفاهيم واعتقادات

وبعد كلمة الافتتاح انطلقت الجلسة الاولى الذي ترأسها استاذ مساعد في قسم دراسات المعلومات في جامعة الكويت د. هشام السرحان تحت عنوان التعليم عن بعد مفاهيمه ومعاييره، حيث تحدث فيها كل من استاذ الادارة بكلية العلوم الادارية في جامعة الكويت د. سالم الطحيح حول المفاهيم والاعتقادات الخطأ المرتبطة بالتعليم عن بعد واستاذ علوم اللغة الحاسوبية والمعالجة الحاسوبية للغة الطبيعية في جامعة الكويت د. صلاح الناجم الذي تناول معايير وادوات اعداد وتبادل المواد التعليمية الالكترونية وكذلك القائم باعمال نائب مدير جامعه الكويت للخدمات الاكاديمية المساندة د. عبدالله المطوع والذي تطرق الى انواع التعليم عن بعد المتزامن وغير المتزامن.

وتناول الطحيح المفاهيم غير الصحيحة، ومنها على ان التعليم عن بعد لا يصلح الا الى نوعية معينة من الطلبة، وقال: في الوقت الحالي من السهل جدا على اي شخص استخدام الحاسب الآلي.

وبين ان من المفاهيم ان التعلم عن بعد اسلوب يحرم الطالب من العلاقات الاجتماعية، مؤكدا ان هذا الامر ايضا غير صحيح، حيث باستخدامه هذا النوع من التعليم لتفاعل المدرس مع الطلبة وتتكون العلاقات.

واشار الى ان المفاهيم غير الصحيحة المرتبطة بالمدرس، ان يكون المعلم ملما بجميع البرامج والادوات المستخدمة للمقرر عندما ينوي التدريس بنظام التعليم عن بعد، مبينا ان هذا الامر غير صحيح فالعملية تعتمد على فريق عمل متكامل.

التعلم الإلكتروني

من جانبه، اكد الدكتور صلاح الناجم، اهمية اختيار مكونات منظومة التعليم الالكتروني ولاسيما ان تكون القطع او الاجهزة المستخدمة تتفاعل مع بعضها بعضاً وتتماشى مع هذه المعايير بما فيها ادارة التعلم والمناهج الالكترونية والتي تنتجها وتشرف عليها جهات عالمية متخصصة.

واوضح ان استخدام المعايير يضمن التوافق بين مكونات منظومة التعلم لكي تعمل بشكل منسجم وصحيح في اطار بيئي او نظام متكامل للتعليم الالكتروني، ولاسيما انظمة ادارة التعلم والمقررات الالكترونية الجاهزة وبرمجيات تأليف المحتوى التعليمي.

واشار الى ان اختيار المعايير يجب ان يكون مرتبطا بما يتم تطبيقه في مجال التعليم الالكتروني داخل الهيئة التعليمية فاذا كانت الهيئة التعليمية ترغب باستخدام محتويات تعليمية الكترونية قابلة للتبادل واعادة الاستخدام فيجب عليها التركيز على المعايير المتعلقة بالحزم والتبادل.

اختبارات إلكترونية

من جهته، اكد د. عبد الله المطوع، ان التعلم عن بعد يأتي بنظامين متزامن وغير متزامن ومن وجهة نظر المتعلم يجب ان تكون البيئة المحيطة به هادئه وخالية من الملهيات ومغلقة بعيدا عن اي ضوضاء فضلا عن ان يكون لدي جهاز متصل بالانترنت في حين ان غير المتزامن ان يتصل المتعلم من اي مكان.

واوضح ان المتعلم يحتاج عند تلقي الدرس الى ذات الادوات المطلوبة في الفصل التقليدي بالاضافة الى الكاميرا والميكروفون والحاسب الالي او الجهاز اللوحي او الهاتف الذكي و يكون هناك نت سريع.

واشار الى ان الانشطة اللازمة في التعلم عن بعد مثل الشفوية وادوات التفاعل الجماعي وسبورة تفاعلية والتشاركية، مبينا انه بالنسبة للاختبارات يجب ان تكون الكترونية فيها تنوع من الاسئلة ومراقبه اليا بالاضافة الى الروبوتات والتقنيات، مع الاخذ بالاعتبار الحد من الغش بحيث يكون وقت محدد للحل وشخصانية الاختبار وتغيير ترتيب الاسئلة ووضع العلامة المائيه لكشف التسريب.

وحول وقت التعلم، اكد يجب ان يكون هناك مرونة بحيث يختار الطالب الوقت المناسب له ويحدد المعلم نافذة لانجاز المهام ورؤية المادة، آخذا بالاعتبار اهمية الجوانب الصحية من حيث المحافظة على العين والمفاصل من خلال الجلسة السليمة والاضاءة المناسبة مع تهيئة الجو المريح للعامل النفسي.

وذكر ان التعلم عن بعد من وجهه نظر المعلم يحمل الكثير من الاشياء مثل ادوات التدريس والمهارات اللازمة ومتابعه الطلبة وادوات التقييم والمظهر العام والجانب الاجتماعي.

