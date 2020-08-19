دبشة: لا يمكن بناء منظومة تعليمية في فترة زمنية محدّدة

وطن النهار

ضمن فعاليات المنتدى الخليجي الافتراضي الاول الذي ينظمه معهد المرأة للتنمية والسلام عبر منصة زوم تحت شعار التعليم قاطرة التنمية وبمشاركة وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، ترأس الجلسة الثانية استاذ مشارك بكلية التربية الاساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسين فؤاد والتي اخذت عنوان «التعليم عن بعد تحديات وحلول».

تحدث فيها وكيل وزارة التربية لقطاع المناهج والبحوث التربوية د. صلاح دبشة حول موضوع التعليم عن بعد في الكويت في ظل جائحة كورونا بين الاستجابة الطارئة والمستدامة، فيما تطرقت استاذ مشارك كلية التربية في جامعة الكويت رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الامة سابقا د. سلوى الجسار الى موضوع التحديات التي تواجه التعليم عن بعد والمشكلات وفق البعد الميداني والحلول لتطبيق افضل، بينما تناولت استاذ مساعد في كلية التربية الاساسية د. انوار الهلال عن موضوع معايير وادوات اعداد وتبادل المواد التفاعلية التعليمية، في حين سلطت الاستاذ المشارك في كلية التربية الاساسية د. دلال فرحان، الضوء على التحديات والمخاطر التي تواجه التعليم عن بعد. واكد د. صلاح دبشة، اهمية التعليم عن بعد في الوقت الحالي لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا الامر الذي دفع بالدول كل حسب امكانياتها بتدارك الازمة التعليمية من خلال الموارد او العناصر المتاحة لكل منها. واضاف: «كنا في وزارة التربية بحالة طارئة لتفعيل التعليم عن بعد وذلك من خلال الاستجابة الطارئة والمستدامة، والاستجابة الطارئة تقوم على الا يتوقف التعليم وهي دائما تقدم الاولويات حتى تحقق ضمان وصول التحصيل العلمي لدى المتعلم.

وتابع: «لا يمكن بناء منظومة تعليمية في فترة زمنية محددة، وعلى هذا الاساس اجرت الوزارة تجربة نظام معين حتى استقرت على نظام يسير الان في شكل جيد، مبينا ان هذا لا يعني كل شيء، فلا بد ان تكون هناك منظومة متكاملة تستجيب لكل الظروف بحيث ألا يتوقف التعليم في المستقبل.

وذكر ان بعض الدول بدأت بتقديم الدروس عن طريق التلفزيون وغيرها كلفت المعلمين من خلال التواصل الاجتماعي وبعض الاخر استغلت المواقع الالكترونية ما يؤكد توجه الدول نحو بناء تنظيم في هذا الشأن.

وافاد ان وزارة التربية لديها فريق برئاسة الوزير لبناء نظام مصاحب للنظام الرسمي التقليدي ما يتوجب ان تشكل البنية التحتية بشكل يجعلنا نتجه الى النظر في المستقبل واحتواء جميع الطلبة والمعلمين، لذا يجب ان يكون هناك استراتيجية نعمل عليها وادوات واساليب مناسبة لنظام التعليم عن بعد بالاضافة الى آلية التقييم المناسبة لقياس مستوى الطلبة في التعليم عن بعد مع ايجاد وسائل مقبولة مع الاخذ بالاعتبار تصميم منهج الكتروني جديد يستوعب هذا النظام مع استمرار البرامج التدريبية وتدريب الطلبة على استخدام وسائل الدخول الى النظام.

