النهام: مؤسسات المجتمع المدني ساعدت في مواجهة «كورونا»

وطن النهار

ثمن وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام جهود المجتمع المدني في دعم جهود منتسبي وزارة الداخلية خلال فترة مواجهة «كوفيد- 19»، مشيرا الى حملة توزيع المستلزمات الطبية المساندة التي قامت بها جمعية المهندسين خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء النهام مع رئيس الجمعية فيصل العتل ونائب الرئيس محمد السبيعي وأمين السر فهد العتيبي، حيث قدموا له نماذج من هذه المستلزمات وعرضا عن جهود الجمعية في دعم العمل الرسمي بمواجهة فيروس كورونا. وقال العتل في تصريح له بعد اللقاء: نقدر جهود وزارة الداخلية ومتنسبيها من العسكريين والمدنيين في الارتقاء بأداء المؤسسة الأمنية ومرافقها المدنية وخاصة خلال الفترة الماضية، مشيرا الى تعاون وتفهم الفريق النهام لمقترحات المهندسين في الكويت وحرصه على التعاون مع الجمعية.

وزاد : لمسنا تفهما من وكيل الداخلية لضرورة عملية الربط الإلكتروني وخاصة فيما يتعلق باعتماد المهندسين غير الكويتيين وتفعيل قرار مطالبتهم بعضوية الجمعية قبل منحهم موافقات رخص القيادة أسوة بما هو متبع مع القوى العاملة وكما كان معمول به في سابقا، مضيفا أننا على أتم استعداد للتعاون مع اخواننا في وزارة الداخلية لاتمام هذا الربط في أقرب وقت ممكن.

وذكر انه تم الاتفاق أيضا على تفعيل التعاون في مجال اللجان المشتركة للمهندسين والعاملين في وزارة الداخلية وخاصة في قطاع المرور والنقل، مضيفا أنه قد تم طرح مطالب المهندسين الكويتيين غير العسكريين في الوزارة للارتقاء الوظيفي وتولي المهام القيادية في القطاع الهندسي وأننا تلقينا حرص معالي الوكيل على اتاحة المجال لكل المهندسين وخاصة الكفاءات والقدرات الكويتية وأن الوزارة لا تفرق بين العسكريين والمدنيين في القطاع الهندسي.

وأكد العتل، أن الجمعية لن تألو جهدا في التواصل مع كل المسؤولين في الدولة لاتمام عملية الربط الالكتروني معها ومتابعة تطورات ملف اعتماد المهن الهندسية والزملاء غير الكويتيين العاملين في الكويت.

