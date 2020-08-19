نموذج مدارس كويتي مرشح لجائزة عالمية

أول النهار

بعد نيله ثاني تكريم له على مستوى العالم، اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن ترشيح نموذجها المعماري المتطور للمدارس الحكومية في البلاد «المدارس المستقبلية في الكويت» للفوز بجائزة «مشاريع التعليم المستقبلية» لعام 2020، والتي تمنحها لجنة تقييم اخبار العمارة العالمية لأنجح التصاميم في العالم.

يذكر ان المؤسسة قد قامت أخيراً بطرح مسابقة معمارية تهدف الى ابتكار وتطوير نموذج موحد لمباني المدارس الحكومية في الكويت، بمفاهيم تصميمية حديثة ومبتكرة ترتكز على مبادئ التعليم التجريبي وتطوير المهارات الطلابية باستخدام التكنولوجيا الحديثة. ولقد نجح المكتب العربي للاستشارات الهندسية بتقديم افضل تصميم معماري للنموذج المطلوب من بين مجموعة من الدور الاستشارية التي قدمت نماذج تصميمية اخرى ذات مستوى عالٍ، وسيتم تطوير تصميم المكتب لاحقاً وتنفيذه من قبل المؤسسة في جميع انحاء البلاد، وذلك لمواكبة الجيل الجديد من التعليم التقدمي.

وبهذه المناسبة، صرح نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ناصر خريبط: «نحن حقاً فخورون بترشيح نموذج «المدارس المستقبلية في الكويت» للفوز بهذه الجائزة العالمية المرموقة، والذي جاءت خطة تطويره وفقاً لالتزامنا بتطوير منشآت ومرافق تعليمية تواكب المعايير التقدمية الحديثة والعالمية، وضمن اطار جهود المؤسسة الرامية الى تحسين مستوى التعليم في البلاد، بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن الرؤية الأميرية السامية للكويت 2035».

وأضاف: ان رؤية المؤسسة لهذا المشروع التربوي كانت تهدف الى تصميم مدارس تتماشى مع اسس التعلم التجريبي التقدمي للأجيال القادمة «جيل الفا» كجزء من حياتهم المدرسية، والتي ستنقل الكويت من نموذج المدارس التقليدية الى مستقبل تعليمي مزدهر ومطور، وبيئة تحفز الجيل الجديد على الابتكار والتعلم بعيداً عن الأسلوب النمطي القديم. موضحاً ان «جيل الفا» هو الجيل الأول الذي ولد بالكامل خلال القرن الحادي والعشرين والذي لم يختبر العالم او مارس حياته اليومية دون الحاجة الى التكنولوجيا والنظم والأجهزة الذكية.

بدوره اعرب الرئيس التنفيذي للمكتب العربي للاستشارات الهندسية طارق شعيب بهذه المناسبة عن سعادته بتكريم النموذج المعماري للمدارس للمرة الثانية، مؤكداً انه نجح في بحث ونقد المنصات التعليمية التي عفا عليها الزمن، خصوصاً في منطقة بحاجة ماسة الى التغيير في النموذج التعليمي، اذ قدم المفهوم الجديد نهجا مرنا في التصميم، سمح بالتكيف التربوي المفتوح والمبدع، والذي يشجع الطلاب والمدرسين على الالتقاء في الساحات الخارجية ضمن بيئة شاملة المعالم ومعالجة مناخياً وبيئياً. وأضاف شعيب: «تتخطى مفاهيم تصاميمنا للمدارس المستقبلية حدود التعليم التقليدي، فقد قمنا بتقديم نماذج اولية لتطوير مفاهيم المدارس الابتدائية والمتوسطة، حيث ارتكزت تصاميمنا الوظيفية لتستجيب بشكل كبير لجميع المواقع وبرامجها التصميمية، ولتكون ايضاً مستدامة في بنائها وشاملة للتغييرات المستقبلية. كما تم تطوير وظائف المباني مثل مساحات الممرات والسلالم والمناطق الخارجية لتكون قادرة على استيعاب عدد من الأنشطة الاضافية الأخرى داخل هذه المدارس».

كما اشار خريبط الى ان التصميم الفائز للمدارس ركز على ابتكار مساحات مفتوحة وشفافة لتعزيز بيئة آمنة للطلاب، خالية من «المناطق المخفية» عن الأنظار ما يساعد على خلق بيئة اكثر تحكماً ليشعر الطلاب فيها بالأمان والقدرة على الاكتشاف والتعلم، كما تم الأخذ بعين الاعتبار في التصميم اهمية خلق مساحات تمكن جميع الأفراد من الوصول اليها بسهولة، اذ ان تحقيق الشمولية يخلق بيئة مريحة لوصول ذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقات الجسدية الى اي مكان في هذه المدارس. أما عن الاستدامة، فقد ذكر شعيب انه تم تحقيقها من خلال اساليب التبريد الطبيعي، مثل التظليل والاستخدام المكثف للغطاء النباتي. مبيناً ان الهدف الأساس من التصميم كان خلق بيئة ممتعة للطلاب تشجعهم على صقل مواهبهم والاستكشاف في الهواء الطلق، كما تم تقليل المساحات المبنية ليتم التحكم فيها وبدرجة حرارتها، مع زيادة المساحات الخارجية المغطاة من اجل تقليل الحمل الكهربائي. وأوضح ان مفهوم الاستدامة عين ايضاً كأداة تعليمية، وذلك من خلال توفير مساحة للتدريس في الهواء الطلق وزراعة الحدائق وغيرها من المناطق الخضراء حتى يصبح جيل المستقبل اكثر وعياً ببيئته. ومن الجدير بالذكر ان تصميم نموذج «المدارس المستقبلية في الكويت» قد فاز في العام الماضي بجائزة المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين – فرع الشرق الأوسط، وذلك ضمن فئة «العمارة غير المبنية».

