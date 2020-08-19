المعتوق: العمل الخيري أثبت جدارته خلال أزمة «كورونا» بتقديم الخدمات الإنسانية

أول النهار

أكد رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، والمستشار بالديوان الأميري د.عبدالله المعتوق ان الناشطين في الحقل الخيري اظهروا قدرة فائقة على التصدي للتداعيات الاقتصادية والصحية والانسانية لجائحة «كورونا» (كوفيد - 19) جنباً الى جنب مع الجهات الرسمية، وقدموا نماذج تحتذى في العمل على تطويق خطر الوباء والحد من آثاره.

وقال في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الانساني الذي يصادف 19 اغسطس ان العاملين في الحقل الاغاثي تحدوا المخاطر، وتكبدوا المشاق، وواجهوا تحديات غير مسبوقة لدى وجودهم في صفوف امامية لتقديم الدعم للجهات الحكومية في مواجهة الأزمة، ومساعدة المتضررين جراء التدابير والاجراءات الصحية وسياسات الاغلاق. وأضاف ان انخراط الجمعيات الخيرية الكويتية في مواجهة الأزمة داخل الكويت عبر اطلاقها حملة» فزعة للكويت» لم يحل دون استمرارها في تحمل مسؤوليتها الانسانية ازاء اصحاب الحاجة في شتى انحاء العالم بصفة عامة ومتضرري الجائحة بصفة خاصة، مؤكداً انها لم تختزل جهداً في تسيير القوافل الاغاثية واطلاق الجسور الجوية لاغاثتهم. ولفت المعتوق الى ان الهيئة الخيرية قدمت مساعدات طبية واغاثية للعديد من الدول لمساعدتها في مواجهة الوباء، مشيراً الى ارسال طائرتين عسكريتين الى طاجيكستان محملتين بـ 23 طناً من المعدات والأجهزة الطبية لمساعدة الشعب الطاجيكي على مكافحة تداعيات الجائحة. وتابع قائلاً: ونفذت الهيئة برامج اغاثية وصحية في تونس والسودان والنيجر وباكستان وقطاع غزة ولبنان، منوهاً الى ان هذه المساعدات تنوعت بين توزيع عشرات الآلاف من السلال الغذائية والصحية، والمستلزمات والأجهزة الطبية ودعم المستشفيات والمدارس. وأكد المعتوق انه ليس جديداً على الشعب الكويتي ان يفزع لدعم متضرري وباء «كورونا» في العالم، وهو الذي دأب في اوقات الشدائد والمحن على العطاء وتقديم المساعدات للمحتاجين ومن انقطعت بهم السبل وضاقت امامهم الدروب من دون تمييز، مشيراً الى ان هذا النهج الخيري جعل الكويت واحدة من ابرز الدول المانحة للمساعدات الانسانية والانمائية في العالم. وأعرب عن عظيم الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد امير البلاد وقائد العمل الانساني لدور سموه الرائد في دعم مسيرة العطاء وجعلها قيمة انسانية وتنموية مستدامة من قيم دولة الكويت، وتوجيه الشعب الكويتي نحو الانحياز الى مصلحة الانسان.

