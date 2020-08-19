سمو نائب الأمير عزى أسرة داود الصالح

أول النهار

بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى د. داود مساعد الصالح أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء المغفور له بإذن الله تعالى د. داود مساعد الصالح مستذكرا سموه مآثر الفقيد ومسيرة حياته الحافلة بالعطاء والانجازات وما قدمه من خدمات جليلة للوطن العزيز عبر مختلف المناصب الرفيعة التي تبوأها سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.