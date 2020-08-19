اللواء الذياب استقبل الملحق العسكري الإيطالي

أول النهار

استقبل مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني، اللواء جمال الذياب، في مكتبه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، الملحق العسكري الايطالي العقيد فيثو كراكاس، وذلك في اطار تعزيز التعاون المشترك بين الحرس الوطني والجهات العسكرية والأمنية في الجمهورية الايطالية الصديقة. وقد اعرب اللواء الذياب عن سعادته باللقاء الثنائي الذي جمع بينهما، وتم خلال اللقاء مناقشة اوجه التعاون العسكري والأمني والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على توطيد العلاقة بين الحرس الوطني والجهات ذات الصلة في الجمهورية الايطالية، وفق توجيهات قيادة الحرس الوطني، وخاصة ما يتعلق بالزيارات المتبادلة والتدريب والتعايش، وذلك خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء جائحة «كورونا».