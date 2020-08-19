النواب: التطبيع مع الكيان الصهيوني.. مرفوض

الأولى

في بيان وقعه 41 من أعضاء مجلس الأمة على رأسهم رئيس البرلمان مرزوق الغانم أكد النواب ان الشعب الكويتي بجميع اطيافه لن يقبل أو يتراجع عن التزام حكومة بلاده بقضية العرب والمسلمين الأولى وهي قضية فلسطين والمسجد الأقصى. وشددوا على انهم سيبقون يشدون على أيدي القيادة السياسية في موقفها الثابت الشجاع تجاه تلك القضية، والذي سيبقى ويستمر الى ان تعود الحقوق لأصحابها. وجاء في بيان اعضاء مجلس الأمة الذي تناول ما سموه جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني قولهم: اننا كأعضاء في مجلس الأمة نجدد دعوتنا للحكومة بأن تؤكد على موقف البلاد شعبا وحكومة ومجلسا الثابت بمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، مستذكرين موقف البرلمان المستمر والمستقر ضد التطبيع بجميع اشكاله مع الكيان الصهيوني، متضامنين مع الشعب الفلسطيني الصامد والثابت. وأضاف البيان: ان جرائم الكيان الصهيوني المحتل لا يمكن ان نلغيها او ننزعها من نفوس ابنائنا، ولا يخفف من فداحتها تطبيع، حيث ان هذا الكيان الغاصب ما زال يرتكب ابشع الجرائم بحق البشر والشجر وحتى الحجر، فها هو المسجد الاقصى وما يتعرض له من اقتحامات وتدنيس، ومدينة القدس وما تتعرض له من تهويد وتزييف، والحقوق المغتصبة التي أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية وقرارات الجمعية العمومية للامم المتحدة.

