السفارة الأميركية: نحترم سيادة الكويت

الأولى

أوضحت السفارة الاميركية لدى البلاد ان رأي جاريد كوشنر المستشار الأقدم للرئيس الاميركي دونالد ترامب «الموقف الكويتي تجاه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بأنه راديكالي، واعتباره دعم الكويت للفلسطينيين غير بناء» يعكس رأي الادارة الاميركية باعتباره ممثلا رفيع المستوى لرئيس الولايات المتحدة.

وقالت في رد على تساؤلات وجهتها «النهار» اليها بشأن رؤيتها لموقف الكويت من تطبيع الإمارات مع اسرائيل: نحترم سيادة الكويت ورغبتها في اتخاذ القرارات بناءً على ما تقتضيه مصالحها الخاصة، لكننا نرى أن الاتفاق الأخير يعد تاريخياً بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وخطوة مهمة -تم اتخاذها لأول مرة منذ 25 عاماً- لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

واضافت: كما نعتبر الاتفاقية أساساً لتحقيق مزيد من التقدم نحو السلام الإقليمي كما تدعم رؤية الولايات المتحدة لسلام شامل وعادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

واكدت السفارة إن الكويت حليف قديم للولايات المتحدة وقالت: نحن نقدر الجهود المتواصلة التي تبذلها للحفاظ على الأمن والاستقرار الاقليمي، موضحة إن علاقات واشنطن الاستراتيجية مع الكويت تغطي عدة مجالات، بما في ذلك الأمن والدفاع والتبادل التجاري والثقافي والروابط بين الشعبين.

واشارت الى ان الولايات المتحدة تحافظ على تواصل منتظم مع الكويت، ليس حول القضايا الثنائية فحسب، ولكن أيضاً حول الشؤون الإقليمية، وبالتأكيد سنواصل نقاشنا حول هذه القضايا مع الجانب الكويتي.