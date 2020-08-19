«إيداعات جديدة».. 7 نواب في دائرة الاتهام

الأولى

انها قضية ايداعات مليونية جديدة، هكذا علقت مصادر مطلعة لـالنهار رداً على استفسارات حول صحة تحويل بعض البنوك لحسابات نيابية الى وحدة التحريات المالية للتدقيق عليها.

وأكدت المصادر قيام عدد من البنوك المحلية، بتقديم بلاغات الى وحدة التحريات المالية تخص حسابات 7 نواب في مجلس الأمة شهدت تضخماً، وذلك في اطار حرص البنوك المحلية على مكافحة غسل الأموال ومواجهة جميع العمليات المشبوهة التي يتم رصدها.

ولفتت الى ان شبهات تدور حول غسل اموال تورط فيه بعض النواب، منوهة بان الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وأضافت ان الحسابات المحولة ستخضع للتدقيق لمعرفة مصادر الاموال المودعة بها، وان ارتقت اي شبهة للتأكيد، فسيتم تحويل الامر للنيابة كما هو متبع.

وطالبت المصادر بعدم استباق الأحداث، حيث ان الامر مازال في طور جمع البيانات والمعلومات.

وكان النائب رياض العدساني قد اكد في وقت سابق انه سيكشف الحقائق كاملة امام الشعب حول قضايا مالية، وتجاوزات صارخة وشبهات غسل الأموال وتضخم حسابات نواب وغيرهم من المتورطين، بالاضافة الى التعيينات السياسية المشبوهة، مؤكداً ان تلك الأمور لن تمر مرور الكرام.

كما قام النائب العدساني في وقت سابق، بتسليم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ملفاً كاملاً، يضم اسماء نواب في مجلس الأمة الحالي متورطين في قضايا غسل اموال لاتخاذ الاجراء الدستوري والقانوني بشأنهم.

جدير بالذكر ان 15 نائباً وقعوا على توصية في ابريل 2019، تلزم الحكومة بتقديم تقرير دوري كل ستة اشهر الى مجلس الأمة، يتضمن تفاصيل قضايا تضخم حسابات نواب وشخصيات. كما طالبوا بتضمين التقرير كل الاجراءات المتخذة لمتابعة هذه الملفات، خاصة ان بعضها لدى النيابة.

