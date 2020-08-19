دمج استجوابي وزير التربية

الأولى

أقر مجلس الأمة في جلسته امس دمج الاستجوابين المقدمين من النواب الحميدي السبيعي من جهة وخليل أبل وعودة الرويعي من جهة اخرى الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، الذي طلب تأجيل الاستجواب الى جلسة الأول من سبتمبر. ووافق مجلس الأمة على ثلاث رسائل برلمانية الأولى من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل قانون إقامة الأجانب إلى لجنة تنمية الموارد البشرية. والثانية من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري يطلب فيها تمديد عملها إلى نهاية دور الانعقاد الحالي، والأخيرة من النائب حمدان العازمي يطلب فيها من الحكومة اعداد تقرير ربع سنوي يتضمن عدد القضايا المحالة إلى هيئة مكافحة الفساد والإجراءات المتخذة في كل قضية على حدة والأدلة التي تم على أساسها إحالتها إلى النيابة وعرضه على مجلس الأمة.