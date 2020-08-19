وزير الداخلية: إخوان شعيب يبيعون طلقات ومتفجرات

الأولى

في آخر مداخلة له قبل رفع الجلسة، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حديثه للنائب محمد هايف الذي تحدث مؤيدا للاستجواب وكان أحد الموقعين على طلب طرح الثقة قائلا له: سأعطيك رصيد حسابي قبل وبعد الوزارة، لنرى ان كنت ستسحب اسمك من طرح الثقة ام لا، وسأريك ما يجري بشأن مناقصات اشقاء النائب شعيب المويزري وآخرها كانت في ميزانية 2019 - 2020 مع وزارة الداخلية، بالاضافة الى ان لديهم عقودا من الديوان الاميري، وكذلك مناقصات حالية يبيعون فيها طلقات نارية ومتفجرات وسواه، وانا حالي حال المويزري ويفترض ان يكون رأيك فيه نفس رأيك فيني.

