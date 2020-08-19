محكمة الحريري.. إدانة عضو بـ«حزب الله» وبراءة 3

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لاهاي - الوكالات: دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، امس عضوا في حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وبرأت ثلاثة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة، وأكدت ان لا ادلة على تورط «مباشر» لسورية او قيادة حزب الله في عملية اغتيال الحريري.....(طالع ص 16).

وقررت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الحريري، بأن «سليم جميل عياش مذنب بصفته شريكاً في المؤامرة وارتكاب عمل ارهابي باستعمال ادوات متفجرة وتهمة قتل رفيق الحريري عمداً وقتل 21 شخصاً اضافة لرفيق الحريري، وتهمة محاولة قتل 126 شخصاً اضافة لقتل رفيق الحريري عمداً باستخدام مواد متفجرة».

كما قررت بأن المتهمين الثلاثة الآخرين وهم حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد حسن صبرا غير مذنبين في جميع التهم المسندة اليهم بسبب عدم كفاية الأدلة التي قدمها الادعاء ضدهم.

وأشارت المحكمة في حكمها الى انه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة وأن الأدلة تشير الى ان الاغتيال كان سياسياً، حيث ان «الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان» الا انها اوضحت ان «لا ادلة عن الجهة التي وجهت المتهمين لاغتيال الحريري». وفي بداية الجلسة، ذكر القاضي دايفيد راي، رئيس هيئة المحكمة، ان اغتيال الحريري «نُفذ لأسباب سياسية». كما اكدت المحكمة ان اغتيال الحريري نفذ بـ2500 كيلوغرام من المتفجرات، وأن «منهجا فوضويا اتبع في مسرح الجريمة»، وقالت ان قوى الأمن الداخلي ازالت من مكان الاغتيال ادلة مهمة منها سيارات موكب الحريري.

وكانت المحكمة وجهت لأربعة اشخاص تهم التآمر لارتكاب عمل ارهابي. وحذف اسم متهم خامس هو القيادي السابق في حزب الله مصطفى بدر الدين من اللائحة بعد اغتياله في سورية عام 2016. وقال القاضي ديفيد ري قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة، «ترى المحكمة ان سورية وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على الحريري وحلفائه السياسيين» مؤكدا انه ليس هناك دليل على ان قيادة حزب الله كان لها دور في عملية الاغتيال، و«ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سورية في الأمر».

وأشار القاضي الى ان ادلة الاتصالات ادت الى تأسيس القضية، مضيفاً ان «الادعاء» قدم ادلة وافية عن الاتصالات التي استخدمت باغتيال الحريري.. وبيانات الاتصالات قادت الى كشف الخلية» التي نفذت العملية. وشدد القاضي على ان «متابعة «المتهمين» لتنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة» في التفجير.

كما شرح القاضي الظروف السياسية التي رافقت اغتيال الحريري، مؤكداً ان «الأدلة اظهرت سيطرة سورية على النواحي العسكرية والأمنية في لبنان»، وأن الحريري وأنصاره نادوا بانهاء الهيمنة السورية على لبنان قبل الاغتيال.