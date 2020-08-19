«الصحة»: شفاء 610 من «كورونا» وإصابة 643

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أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 643 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 77470 في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 505.

وكانت الوزارة أعلنت شفاء 610 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 69243 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 158 حالة في الاحمدي و152 في الجهراء و134 في حولي و107 في الفروانية و92 في العاصمة الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 101 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية 7722. وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5306 ليبلغ مجموع الفحوصات 568440.

